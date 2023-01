Judicialització

La Crida per Sabadell denuncia que el PSC utilitza els jutjats per coartar la llibertat d’expressió de les que pensen diferent.

Aquest dimecres a la tarda la Crida per Sabadell, en una roda de premsa al carrer ha explicat que després de rebre la citació de jutjats per la denúncia del PSC, no assistiran a la conciliació convocada per què assegura que estan intentant judicialitzar la dissidència política.

El portaveu de la formació, ha explicat que fa unes setmanes van rebre la citació per tal d’assistir a un procés de conciliació als jutjats, el dia 2 de febrer, on es demana a l’alcaldable de la Crida, Nani Valero, que es retracti del que va dir a la tertúlia de Ràdio Sabadell.

Unes vint persones de l’organització han volgut mostrar el seu suport a la feina feta tant per l’alcaldable de la Crida com per l’organització en aquest. El seu portaveu, l’Oriol Rifer ha explicat que “aquest és un nou intent del PSC d’intentar callar a qui pensa diferent. És una pràctica habitual del PSC i de la seva alcaldessa, que pretenen que no se’ls pregunti si fiscalitzi la feina feta intentant espantar qualsevol classe de dissidència política.”

La Crida es reitera en demanar explicacions a la màxima responsable política de la companyia d’aigües de les condicions laborals del treballador que va morir l’agost de l’any passat, i expliquen que avui, més de mig any després, encara no han rebut resposta de l’alcaldessa a les múltiples preguntes, verbals i escrites, que se li han traslladat.

“Anunciem que ni la Crida ni la seva portaveu assistirem a una conciliació en què se’ns demana que ens retractem del que hem dit, perquè no tenim res de què retractar-nos. Ens acollirem al dret de no anar-hi, ja que pensem que el PSC pretén convertir en un circ aquesta situació que per nosaltres mereix molt més respecte del que està mostrant l’alcaldessa.” Conclou Rifer.

La formació reafirma una manca de transparència per part del PSC i persecució jurídico-política a qui qüestiona les seves actuacions i conclou que no els faran callar convidant a les veïnes a què no es deixin ficar la por per un govern impositiu.