Congrés

La CGT de Catalunya, renovarà el Secretariat Permanent i decidirà l'acció sindical al Congrés de Sallent

La CGT de Catalunya, serà el seu XIIè congrés i es celebrarà els propers 27, 28 i 29 de gener a la localitat de Sallent.

Unes 300 delegades i delegats dels 60 sindicats federats a la CGT dins el territori català, decidiran el futur de la central que lidera el conflicte laboral a Catalunya.

L'acció sindical davant l'economia de plataforma, la renovació del sindicalisme per adaptar-se al model laboral de la subcontractació i externalització, o la creació d'una caixa de resistència confederal per a pagar salaris a les afiliades que duguin a terme vagues de més de 3 jornades, són algunes de les mesures que es discutiran per a afilar les pràctiques del 3r sindicat en nombre d'afiliats de Catalunya.

La lluita contra les desigualtats per raó de gènere, la possible convocatòria de la vaga general feminista del 8 de març, la creació d'una secretaria especifica per a joventut o millores en el funcionament o la comunicació són entre d'altres els acords que s'hauran de decidir durant el congrés.

Congrés amb un relleu generacional. L'única candidatura que es postula al Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya substituirà a l’anterior secretariat que tenia a Ermengol Gassiot com a secretari general. El nou equip es caracteritza per una renovació quasi total de totes les secretaries, paritat entre homes i dones i una edat molt més jove (mitjana de trenta-nou anys). La candidata a secretària general és la Montse Sánchez, treballadora de SEAT a la fàbrica de Martorell, la que serà segona dona Secretaria General de la CGT de Catalunya si les delegacions així ho aproven.

El sindicat afronta aquest Congrés en un context on les seccions sindicals de la CGT lideren la lluita sindical a Catalunya. El darrer any amb dades disponibles, 2021, el 87,5% dels i les vaguistes van seguir una convocatòria de la CGT. Catalunya és el territori amb més vaguistes de tot l’estat espanyol.

A nivell afiliatiu, en aquest període de 4 anys s’ha crescut de 15.600 a les 20.275 persones afiliades, el que consolida la organització anarcosindicalista com el tercer sindicat més important de Catalunya i en fort creixement.