Finalitza el XII Congrés de la CGT Catalunya

Finalitzat el XIIè Congrés de la CGT de Catalunya, El sindicat arriba a, entre altres acords, convocar vaga general feminista cada 8M, crear una caixa de resistència confederal per vagues així com una nova secretaria de joventut.

La CGT tria a la treballadora de la SEAT Montse Sánchez com a nova secretaria general, en un renovat secretariat permanent paritari entre homes i dones i amb una mitja d'edat de 39 anys.

Ha estat escollida com a secretaria general Montserrat Sánchez, treballadora de la SEAT a Martorell i militant activa del moviment feminista, i s'han assentat les bases de l'acció sindical del sindicat que lidera el conflicte a Catalunya pels propers anys. Montserrat és la segona dona que ocupa aquest càrrec en quaranta anys d'història de l'organització. Juntament amb ella han estat escollides les diferents secretaries que componen el Secretariat permanent, i el coordinador de la revista Catalunya.

Un equip que s'ha renovat quasi per complert, paritari entre homes i dones (sis i sis) i amb una mitjana d'edat de 39 anys, que és relativament baixa, pel que és habitual dins el sindicalisme. Volem destacar la nova secretaria de joventut, amb Joel Ramos com a responsable, que ha de procurar tirar endavant els acords referents a l'explotació i atur juvenils i treballar perquè la CGT sigui el sindicat de referència dels i les joves combatius.

Durant els 2 dies que ha durat el congrés a Sallent, s'han aprovat diferents ponències, que dictaran el funcionament i l'acció sindical i social de la CGT, on podem destacar, la caixa de resistència per a treballadores afilades que facin més de tres jornades de vaga, convocar vaga general feminista cada 8M i la creació d'un gabinet jurídic propi per a fer front al creixent nombre de conflictes que afronta la confederació hereva de la històrica CNT.