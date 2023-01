Euskal Herria

Desenes de milers de persones omplen el carrers de Bilbo per l’alliberament dels presoners bascos

Sota el lema Etxera bidea gertu (El camí cap casa és a prop), el carrers de Bilbo ha aplegat, aquest dissabte, una manifestació multitudinària per l'alliberament dels presoners polítics bascos. Durant la marxa, s'han vist pancartes i s'han fet crits de suport als presoners i a favor del seu retorn "a casa" i de l'"amnistia".

Al final de la marxa, representants de Sare Herritarra (Joseba Azkarraga) i Bake Bidea (Anais Funosas) han llegit el comunicat des de l'escalinata de l'Ajuntament. Tots dos han destacat que el seu principal reclam és la sobirania , és a dir, que aquest poble decideixi "com i quan" els presos "tornen a casa i es reincorporen a la societat" i han volgut mostrar la seva solidaritat amb els presos i els familiars.

També han parlat dels "obstacles" dels que "tracten d'impedir que aquest país pugui avançar cap a una veritable pau i convivència". Entre ells hi ha els " jutjats d'excepció i la fiscalia " d'Espanya i França. Els agents a favor dels drets dels presos d'ETA han condemnat l'" afany de revenja " d'aquesta part de la justícia, i recorden que no hi ha ningú a la presó per torturar o cometre crims d'Estat.

Aquests tribunals decideixen, "a centenars de quilòmetres de distància, sobre la llibertat o no de persones de les quals sap poc i que no li interessen. Ho fan a més, obviant les decisions dels qui als centres penitenciaris coneixen l'evolució positiva d'aquestes persones privades de llibertat per llargs anys de condemna", denuncien.

Han remarcat que després de 34 anys de la política d'allunyament i dispersió "contra les preses i els presos bascos i les seves famílies", "podem dir que ens ha costat, però que hem guanyat aquesta etapa, entre tots i totes". Sare i Bake Bidea han tingut paraules d'agraïment per a la societat basca per "la seva generositat i aposta en contra de les vulneracions de drets".

A la mobilització han pres part representants d'EH Bildu, Podem, ERC, Junts, CUP, l'ANC i BNG, així com dels sindicats ELA, LAB, UGT, Steilas, ESK, EHNE, Etxalde, Hiru, CNT i CGT.

A la marxa, s'ha pogut veure el coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi; la parlamentària navarresa Bakartxo Ruiz; el diputat Oskar Matute, la candidata a diputada general de Guipúscoa, Maddalen Iriarte, o el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, entre d'altres. També hi eren Albert Botran diputat de la CUP, Joan Tardà i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

A Bilbo amb @sare_herritarra com cada any. Contra l’excepcionalitat repressiva que s’aplica als presos i preses basques: dispersió i negació de tercers graus.#EtxeraBideaGertu #Urt7Bilbora pic.twitter.com/RGb976hVel

— Albert Botran Pahissa (@albertbotran) January 7, 2023