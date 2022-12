Pressupostos

Exigeixen al govern pressupostos coherents amb la crisi ecològica global

Ecologistes en Acció de Catalunya, juntament amb vora 40 plataformes i col·lectius ecologistes, veïnals, socials de tot Catalunya (que sumen més de 270 entitats), entre les quals Zeroport i la plataforma Aturem Hard Rock, han denunciat les condicions del PSC i de Junts en la negociació dels pressupostos, d’apostar per megaprojectes d’enorme impacte ambiental, suposen agreujar la crisi ecològica global i accelerar el camí cap al col·lapse, i han reclamat fermesa al Govern de Pere Aragonès davant de plantejaments basats en un desenvolupament insostenible, que menyspreen les declaracions d’Emergència Climàtica i que van contra les evidències científiques. Ho van fer dilluns passat en una roda de premsa davant dr la Generalitat

Les organitzacions de la societat civil han exposat els arguments en un Manifest, que continua recollint adhesions, i han exigit al Govern de Pere Aragonès que no accepti les reclamacions de PSC i Junts d’ampliar l’aeroport del Prat, o ressucitar macroprojectes turístics com el Hard Rock, ni d’altres inversions en macroinfraestructures i macroplans urbanístics que arrasen el medi ambient i el teixit social dels territoris. Així com li han exigit convoqui a Palau a les entitats ambientals del país per escoltar les necessitats per a fer front a l’emergència socioambiental, donat que el govern ha presentat els pressupostos de 2023 a empresariat, sindicats i partits polítics, però en cap moment no ha escoltat les entitats ambientals.

Així mateix, les organitzacions exigeixen a PSC i Junts que s’alliberin del control que la Patronal exerceix sobre ells i que abandonin els dogmes del creixement econòmic sostingut i a qualsevol preu, amb els exemples sagnants del Hard Rock, el projecte d’Aena d’ampliació de l’Aeroport del Prat i els que preveuen l’ampliació de la capacitat aeroportuària, entre molts d’altres.

Al manifest també han exigit a tots els partits polítics un canvi radical en les polítiques públiques a totes les administracions, començant per la Generalitat, per tal d’assolir un país en harmonia amb la natura, que no contribueixi a la degradació global mitjançant els impactes de la seva economia, sinó que situï la preservació del clima, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics en el centre de les seves polítiques juntament amb els drets socials i democràtics, sota els principis de la justícia social i ambiental, i amb una forta aposta per la sobirania energètica, alimentària, hídrica i per l’adaptació de l’economia a les possibilitats de la Terra.