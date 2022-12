El poder de la xarxa

Al fil de tot allò que emmarca la retirada de les bandes sonores que tan de problemes han generat al veïnatge de la província de Tarragona voldria escriure aquest article a modo de reflexió sobre tot allò que ha envoltat aquest treball i que ha demostrat que el treball en equip de lo societat civil organitzada, connectada amb els representants del poble, han donat els seus fruits i han demostrat que el poder de la xarxa funciona.

Sobre la problemàtica que es plantejava a l’estiu davant els sorolls generats per les bandes sonores, cal deixar pales que quan van començar a analitzar el problema, ens veiem amb la dificultat de d’una lluita desigual, en un pairalisme amb la disputa de David davant el gegant Goliat les entitats veiem molt difícil que el Ministeri recules davant d’una mesura que havia costat a l’erari 121.000 € i que llegides les respostes que ens enviaven, quedava clar que la seva decisió era ferma.

No obstant van posar sobre la taula el munt de defectes de forma en al qual s’havia posat en marxa aquestes mesures com per exemple ficar bandes sonores sense mesurar la contaminació acústica que generaven; la manca d’una normativa clara d’aplicació per la instal·lació de bandes sonores; o la mesura estranyament arbitraria de ficar bandes tan sols a 51 quilometres de la infraestructura. En la meva opinió ha sigut cabdal per la seva retirada la contaminació acústica tot i que el Ministeri diu que no es revessaven els límits de la normativa. També voldria deixar pales en aquestes reflexions que no deixa de ser evident que tal com diu el títol d’aquest article, el poder de la xarxa ha sigut un element molt important a l’hora d’aconseguir una solució, donat que hi ha una demostració clara que quan la societat civil suma, amb la raó per bandera, ningú l’atura. D’altra banda cal dir que a més de tenir la raó hem sabut treballar en equip amb la representació del poble a la cambra on es dirimeixen aquestes qüestions, i el resultat com es evident ha sigut clar, concís i contundent, David ha tornat a guanyar al gent Goliat i això demostra que el poder de la xarxa.

Tancaré aquesta reflexió en clau local com no podria ser d’un altre forma, dient que hi ha partits polítics locals que porten els seus representants al Vendrell com si el poble fos un zoo i d’altres que els porten a escoltar als problemes de la gent. Cal

que els polítics tinguin molt clar que volen fer amb la seva representativitat a les cambres i cal recordar-los que el poder de la xarxa cada vegada es molt mes gran i potent.

Sumen, construïm i guanyem recuperant l’espai perdut a traves del poder de la xarxa.