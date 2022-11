Les estudiants actuem contra la UPFeina

La celebració del fòrum anual laboral de la Universitat Pompeu Fabra, la UPFeina, no se celebrarà amb normalitat. Aquesta matinada el SEPC ha fet una acció al lloc de celebració de l'acte, deixant clar que ni laUPFeinaés benvinguda ni el model de pràctiques precàries que promou.

El fòrum es ven de cara a les estudiants com una oportunitat per trobar feina. Però a la pràctica no és més que unaviaper a empreses privades i administracions públiques per trobar mà d'obra barata, o inclús gratuïta. És, doncs, un espai que promou pràctiques denigrants i precàries, el model antagònic que reivindiquem com a Sindicat.

Les estudiants diem NO a la UPFeina. Diem No a un model d'universitat destinat a domar la mà d'obra a la carta de les grans empreses i administracions públiques. Perquè són responsables de la nostra misèria, se'ls hi ha acabat la sort: fem una passa endavant en defensa d'unes pràctiques dignes i remunerades.