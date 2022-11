La transmissió intergeneracional del català és del 80 % a Catalunya i les Illes Balears, i del 60 % al País Valencià

La transmissió intergeneracional del català és del 80 % a Catalunya i a les Illes Balears, i del 60 % al País Valencià. És una de les dades inèdites que publicaa partir de fonts oficials i d'estudis d'elaboració pròpia.Aquesta dada, fruit d'una enquesta encarregada per l'entitat a final del 2021 i començament del 2022, constata que una de les principals fortaleses de la llengua continua sent que,. Tanmateix, si en el cas de Catalunya parlen habitualment en català el 81,9 % dels residents amb, com a mínim, un avi catalanoparlant (un 92,0 % en el cas dels que tenen tres o quatre avis catalanoparlants) i a les Illes Balears ho fan el 78,6 % i el 85,1 %, respectivament,i el 76,2 % dels que en tenen tres o quatre.Encara que aquestes dades demostren que el fet de tenir avis catalanoparlants fa augmentar a tots els territoris la possibilitat que els nets parlin la llengua de manera habitual,. Segurament, aquestes diferències tenen una relació directa amb la diferent penetració històrica que ha tingut el nacionalisme espanyol a cadascun d'aquests territoris. Si a Catalunya s'hi ha desenvolupat un moviment nacionalista alternatiu a l'estatal que ha valorat i prestigiat la llengua pròpia i que ha tingut una gran capacitat d'atracció, als altres territoris el nacionalisme espanyol, que és profundament supremacista castellà, ha trobat menys oposició.L' InformeCAT de 2022 també recull una dada significativa en el cas del Principat: com revela la darrera Enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat,. Així, si el 36,0 % el fa servir amb els pares, el percentatge creix fins al 53,6 % a l'hora de parlar amb el fill més gran.Una altra dada inèdita de l'InformeCAT d'enguany revela que, a Catalunya,. Si l' InformeCAT del 2021 explicava que 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà i que la majoria ho fan "per respecte" o "per educació", l'edició d'enguany completa la fotografia i concreta que a les Illes Balears només 1 de cada 10 illencs manté el català quan algú els parla en castellà.Aquesta actitud de submissió lingüística generalitzada contrasta amb el fet que molts residents no catalanoparlants d'origen estranger tenen interès per aprendre la llengua i millorar-ne el coneixement: en el cas de Catalunya,. Tot i que no tots s'acaben matriculant a cursos de català, per una qüestió, probablement, de disponibilitat horària i de càrregues laborals, com revela l'InformeCAT,Segons les enquestes encarregades per Plataforma per la Llengua a final del 2021 i començament del 2022, la majoria de valencians, illencs i catalans saben que parlen una mateixa llengua. En concret, com es recull a l' InformeCAT , mentre que, en el cas dels castellanoparlants, el percentatge de persones que ho saben és del 64,7 % a Catalunya, del 61,7 % a les Illes Balears i del 55,9 % al País Valencià.Malgrat que és una realitat coneguda,com si fossin idiomes diferents. Aquesta és una dada pròpia de l'ONG del català extreta a partir d'una observació dels portals oficials de l'Estat feta durant el mes de novembre.