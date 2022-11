CULTURA

La Intersindical reclama al Departament d’Educació més recursos per assegurar el compliment de la normativa lingüística

Des de la Intersindical reclamen al Departament d’Educació més recursos per assegurar el compliment efectiu de la normativa lingüística als centres educatius del país.

Per això, aquesta setmana, ha traslladat al Departament d'Educació les demandes següents:

1️⃣ Els projectes lingüístics de centre han d’estar a disposició pública i el Departament d’Educació ha de revisar-los regularment, per tal d’assegurar que compleixin l’obligació legal de vetllar perquè el català sigui la llengua vehicular a tots els nivells educatius.

2️⃣ La inspecció educativa ha d’activar-se per garantir els drets lingüístics de la comunitat educativa. Per això, proposem:

- Circular a les direccions dels centres.

- Protocol d’acollida lingüística per al professorat nou.

- Tots els ordinadors han d’estar configurats en català.

3️⃣ Les activitats extraescolars han de ser en llengua catalana, de manera que cal assegurar-se que les empreses de lleure disposen de monitoratges amb competències lingüístiques en català i compromesos amb la seva vehicularitat.

4️⃣ Cal assegurar la implementació del Pla d'impuls a la llengua catalana, de manera que tots els docents del país disposin de la formació sociolingüística necessària per a fer efectiva la immersió lingüística.

5️⃣ Cal augmentar la dotació d’assessors LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió), ja que actualment n’hi ha massa pocs. Per exemple, en un municipi com Sabadell només n’hi ha 2 per a 50 centres.

6️⃣ Cal delimitar i regular les funcions i competències dels coordinadors LIC dels centres, així com dotar-los de més hores perquè disposin del temps i la capacitat de dinamitzar l’ús del català al centre.

7️⃣ Els Centres de Recursos Pedagògics han d’oferir materials audiovisuals en llengua catalana, així com tots els recursos necessaris per garantir que el català pugui incorporar-se a les metodologies d’innovació didàctica i a les activitats que s’organitzin als centres.