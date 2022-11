mercaderies perilloses

La CUP vol que Reus faci simulacres anuals de seguretat

La CUP de Reus demana a l’Ajuntament de la ciutat que es duguin a terme simulacres anuals de seguretat. La formació ecologista insta el govern a iniciar una campanya pràctica de simulacres d'evacuació o confinament en cas d'accident aeri i ferroviari amb transport de mercaderies perilloses.

La regidora Mònica Pàmies ha recordat que el mes de juny de 2020 es va aprovar en el Ple municipal el document DUPROCIM (Document Únic de Protecció Civil Municipal). «Vam haver de ser el GM de la CUP qui n’informés la ciutadania, mesos després de la inactivitat de la regidora Dolors Vázquez, d’Ara Reus. La cupaire ha enumerat d’altres compromisos dels plans de seguretat que obliguen l’Ajuntament a fer diverses accions informatives o simulacres.

«És obligatori dur a terme, com a mínim, un simulacre cada any», ha exposat Pàmies. La regidora ha explicat que a les fitxes de simulacres adjuntades al document DUPROCIM no hi consten les dates d'execució, però sí el llistat dels exercicis que són necessaris i defineix l'escenari, l'espai o zona involucrada i l'objectiu a assolir.

La cupaire ha subratllat que els simulacres han de servir per verificar i comprovar: l'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència; la capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta; l'entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d'una situació d'emergència; la suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats; l'adequació dels procediments d'actuació i, finalment, el correcte funcionament del procediment de comunicació de les emergències.

La formació ecologista ha demanat a l’Ajuntament de Reus, juntament amb els organismes i ens que hi estiguin implicats, duguin a terme en aquest mandat pràctiques de simulacre per les emergències TRANSCAT i AEROCAT «per les que estem afectades en el nostre terme municipal». Així mateix, també ha posat damunt de la taula que aquestes pràctiques de simulacres anuals també es duguin a terme en la resta de riscos detectats a la ciutat, «encara que no tinguin una incidència tan greu com: INUNCAT, SISMICAT, NEUCAT, VENTCAT, FERROCAT i RADCAT»