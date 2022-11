La CUP demanarà al Ple de l’Ajuntament la no participació com a representants públics en actes religiosos, així com diverses mesures per a millorar la percepció de seguretat de les dones a Tortosa

La CUP Tortosa ha presentat avui en roda de premsa les dues mocions que presentarà per a la seua aprovació al Ple del pròxim 7 de novembre.

En la primera de les mocions la CUP argumenta que el model de societat en el qual vivim actualment és diversa i complexa, i que els càrrecs electes han de vetllar per la laïcitat de l’Ajuntament com a institució pública. Sergi Arnau ha argumentat que “vivim en una societat laica, on el fet religiós es desenvolupa en un àmbit estrictament privat i individual.” És per això que la CUP demana que si les representants públiques participen d’actes religiosos, ho han de fer a títol personal. “En definitiva, ha de quedar clar que els elements religiosos no tenen cap vinculació amb els poders públics”, ha afirmat Arnau.

D'altra banda, la CUP també presentarà una moció en motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, que proposa un seguit d'accions per a millorar la percepció de seguretat de les dones a la ciutat.

Selene Alberich, membre de l'assemblea ha explicat que la por i la percepció de la seguretat limita el dret de les dones a la ciutat, "n'és un exemple com les dones redueixen la seva mobilitat durant la nit" ha assenyalat. En aquest sentit, la cupaire ha descrit com des d'altres disciplines com l'urbanisme es pot donar resposta a esta problemàtica per "garantir el dret a les dones a la ciutat tant de dia com de nit". "Tenir carrers i zones mal il·luminades de la ciutat no ajuda a millorar aquesta percepció de seguretat" ha denunciat Alberich fent referència a les mancances que presenten alguns carrers i zones de la ciutat en matèria d'il·luminació.

En aquest sentit, els cupaires proposaran al ple realitzar una auditoria de seguretat de les dones amb la participació de dones de la ciutat, un pla de formació en urbanisme i seguretat urbana en perspectiva de gènere als tècnics de l'Ajuntament, que s'incorporen la perspectiva de gènere en els plans d'urbanisme i seguretat en l'àmbit comunitari i que totes aquestes accions estiguin coordinades per una tècnica d'igualtat.