Teatre

Es presenta la 7a edició del Premi Saó de Ponent de textos teatrals 2023 per a espectacles de petit format

L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha acollit avui la presentació de la setena convocatòria del Premi Saó de Ponent de textos teatrals per a espectacles de petit format. El premi disposa d’una dotació econòmica de 5.000 euros que aporta l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). A més, l'obra guanyadora serà publicada per Pagès Editors dins de la col·lecció “Teatre de Butxaca”. El premi és una iniciativa de Saó de Ponent amb el suport de l’IEI, la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Mollerussa.

Des de la passada edició les obres han d’estar localitzades a Mollerussa, on ha nascut el guardó. El premi està obert a obres dramàtiques inèdites, en català, que no hagin estat representades anteriorment, de temàtica lliure i amb un màxim de quatre actors o actrius.

Cada autor podrà enviar un màxim d’un original a premisaodeponent@gmail.com abans del 6 de febrer de 2023 que el jurat, enguany format per la historiadora Carme Alòs, el crític teatral Francesc Foguet, el director de teatre Jaume Jovells, el filòleg Anton Not i la periodista Laia Soldevila, valorarà per emetre el veredicte final durant un acte que tindrà lloc el divendres 31 de març.

El guanyador de la passada edició fou Ramon Gomis amb l’obra “Només els corbs van tips”, el del 2021 fou Xavier Zanuy amb l’obra “Amor Particular”, Reyes Barragán va ser la guanyadora del Premi Saó 2020 amb “Quan els arbres encara feien ombra”, Eva Saumell es va adjudicar la del 2019 amb “Pells mortes”, “Absències” d’Eva Moreno va guanyar l’edició de 2018 i Roger Pou amb “Desgana” la primera edició, del 2017.

El projecte Saó de Ponent té com a finalitat aglutinar esforços de particulars, administracions i professionals per tal de promocionar la producció cultural lligada a Mollerussa i, per extensió, a terres ponentines. Una bona mostra és aquest premi, que permet visualitzar la qualitat del treball que es produeix a les comarques lleidatanes.