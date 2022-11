Simbologia frenquista

El Tribunal Suprem espanyol obliga al Consell de Mallorca la protecció del monòlit de la Feixina

A partir d'aquest moment, ja no n'hi ha possibilitat de recórrer a la Justícia espanyola i per aquesta raó la institució estudiarà si acudeix als trubunals europeus.

El Tribunal Suprem espanyol ha confirmat que el Consell de Mallorca haurà de protegir el monòlit de la Feixina, dBalears se n'ha fet ressò de la notícia apareguda al Diario de Mallorcad'aquest dijous. Així, el Consell de Mallorca tendrà un termini de dos mesos per a protegir el monòlit, però ja ha manifestat que estudiarà si acudeix als trubunals europeus.

l'associació Memòria de Mallorca remarca que és «del tot intolerable que un monument feixista, inaugurat pel mateix dictador Francisco Franco, estigui encara dret a un espai públic, però encara ho és més quan els tribunals de justícia decideixin protegir-lo».

A més, continuen ferms en aquesta reivindicació i afirmen que «emprendran les accions legals pertinents per a eliminar la simbologia franquista dels nostres carrers i places, així com també la nostra ferma voluntat de continuar lluitant pel dret a la veritat, a la justícia i a la reparació i per la memòria i drets de les víctimes del franquisme».