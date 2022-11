El 29 de novembre, dona pel valencià a Alacant!

Plataforma per la Llengua s'uneix per cinqué any consecutiu al #GivingTuesday, un moviment global que potencia les accions en l'àmbit internacional en iniciatives socials. Per a fer-ho, el proper dimarts 29 de novembre l'ONG del valencià recaptarà fons per tal d'incentivar l'ús de la llengua entre els més joves de les comarques de l'Alacantí i el Baix Vinalopó. L'objectiu de la campanya és arreplegar 15.000 euros per a desenvolupar un projecte en els instituts de creació de pòdcasts i retransmissió de videojocs per Twitch, així com la creació de material divulgatiu en valencià sobre el món digital.

Davant la situació d'emergència lingüística que es viu al sud del País Valencià, especialment a les grans ciutats, Plataforma per la Llengua vol donar un impuls a l'ús del valencià a les comarques d'Alacant, una de les zones on l'ús de la llengua està més minoritzat. L'entitat vol reforçar la visió de la llengua d'una manera atractiva i lúdica per als adolescents i organitzarà tallers que giraran entorn dels nous llenguatges digitals i oferiran les claus per a potenciar la part lúdica d'aquests formats sense deixar enrere el valencià. En el marc del projecte, també es desenvoluparan materials de sensibilització per a poder reforçar l'ús de la llengua a les xarxes entre els joves de la zona.