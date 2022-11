El 29 de novembre, dona pel valencià a Alacant!

#GivingTuesday, un moviment global que potencia les accions en l'àmbit internacional en iniciatives socials. Per a fer-ho, el proper dimarts 29 de novembre l'ONG del valencià recaptarà fons per tal d'incentivar l'ús de la llengua entre els més joves de les comarques de l'Alacantí i el Baix Vinalopó. L'objectiu de la campanya és arreplegar 15.000 euros per a desenvolupar un projecte en els instituts de creació de pòdcasts i retransmissió de videojocs per Twitch, així com la creació de material divulgatiu en valencià sobre el món digital.



Davant la situació d'emergència lingüística que es viu al sud del País Valencià, especialment a les grans ciutats, Plataforma per la Llengua vol donar un impuls a l'ús del valencià a les comarques d'Alacant, una de les zones on l'ús de la llengua està més minoritzat. L'entitat vol reforçar la visió de la llengua d'una manera atractiva i lúdica per als adolescents i organitzarà tallers que giraran entorn dels nous llenguatges digitals i oferiran les claus per a potenciar la part lúdica d'aquests formats sense deixar enrere el valencià. En el marc del projecte, també es desenvoluparan materials de sensibilització per a poder reforçar l'ús de la llengua a les xarxes entre els joves de la zona.



"Alacant és important!"



Alacant és una de les grans ciutats del domini lingüístic on la llengua pròpia està més amenaçada. El 44,1 % dels habitants de les comarques d'Alacant sap parlar valencià, però només el 12,35 % el parla a casa com a llengua habitual, segons una enquesta de la Generalitat Valenciana, que també apunta que el 35 % de la gent d'eixa zona creu que el valencià hauria d'usar-se més, però només el 18 % dels joves el fan servir habitualment a les xarxes socials. Les dades certament són preocupants perquè revelen que en les generacions més joves hi ha una tendència decantada cap al castellà i el valencià queda relegat sobretot en l'àmbit educatiu.



Plataforma per la Llengua ja ha alertat en diverses ocasions sobre l'incompliment de l'ús oficial del valencià per part de l'si no s'hi actua de manera immediata, arribarà un punt en què la situació ja no es podrà millorar.



L'objectiu és aconseguir 15.000 €, la qual cosa suposa un gran repte, i per això el teu suport és imprescindible. Com ens hi pots ajudar?

Ajudant-nos a difondre la campanya per les xarxes socials utilitzant l'etiqueta #JoDonePelValencià, especialment el dia 29 de novembre.

Compartint la iniciativa entre els teus contactes en missatges de mòbil o per correu electrònic. Es va superar àmpliament l'objectiu inicial de 10.000 euros, assolint vora 24.000 €. A l'edició de 2021, Plataforma per la Llengua va participar en el #GivingTuesday amb el propòsit d'oferir tallers de ràdio esportiva en català als joves del barri barceloní de Ciutat Meridiana