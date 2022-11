Moviment veïnal

1a Convenció contra l’amiant i les seves conseqüències a Barcelona, amb el lema “Per un país lliure d’amiant!"

Comissió contra l’amiant de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant organitzen aquest dissabte 26 de novembre a l’Auditori de Sant Martí Lade la(Favb) iorganitzen aquest dissabte 26 de novembre a l’Auditori de Sant Martí la primera Convenció contra l’amiant i les seves conseqüències, amb el lema “Per un país lliure d’amiant!” . La jornada inclourà la intervenció d’experts, quatre taules rodones i la lectura d’un manifest que el 29 de novembre s’entregarà a la Taula del Parlament de Catalunya.

L’erradicació de l’amiant, un material considerat cancerigen de primer grau i present en tot el territori català, requereix la implicació de múltiples sectors: Administració, professionals i especialistes, ciutadania i moviments veïnals. Sense aquesta voluntat conjunta no serà possible que en deu anys -sis en el cas dels espais de concurrència pública- s’hagi retirat tot l’amiant, com disposa la Unió Europea. Aquesta convenció ha de servir de punt de trobada i d’inflexió per mobilitzar els sectors implicats.

La presentació de l’acte la farà Ana Menéndez, presidenta de la Favb. Hi intervindrà Yvonne Waterman, presidenta del Fòrum Europeu sobre l’Amiant, i el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. L’Ajuntament de Barcelona també ha estat convidat. De manera virtual, hi participaran Nikolaj Villumsen, eurodiputat danés, vicepresident del Grup de l’Esquerra al Parlament Europeu i membre de la Comissió d’Ocupació i Assumptes socials; i María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada, vicepresidenta primera de la Comissió de Drets de les Dones i Igualtat de gènere i de la Comissió d’Ocupació i Assumptes socials. Miguel Moreno, de Jubilats de Macosa-Alstom Afectats per l’Amiant, convidarà a fer un minut de silenci per les víctimes, els familiars de les quals ocuparan la fila zero de la convenció.

Quatre taules rodones es desenvoluparan en paral·lel en diferents sales de l’Auditori i del Centre Cívic de Sant Martí i la Biblioteca Gabriel García Márquez. Els temes abordats seran “Salut i amiant” -coordinat pel pneumòleg Josep Tarrés-; “Tractament de l’amiant” -coordinat per l’higienista industrial Lluís Mallart-; “El marc jurídic de l’amiant” -coordinat per l’advocada Marta Barrera Garcia-; i “La ciutadania davant l’amiant” -coordinat per Joan Maria Soler, membre de la Comissió contra l’amiant de la Favb-. Després, els coordinadors de les quatre taules rodones posaran en comú les conclusions en una sessió plenària que se celebrarà a l’Auditori.

La Convenció contra l’amiant conclourà amb la lectura d’un manifest que resumirà els reptes que cal superar, com ara la necessitat immediata de tenir un cens de l’amiant, de dotar-se d’infraestructures per acollir els residus dels més de 4,2 milions de tones de fibrociment que es calcula que hi ha a Catalunya, i d’aprovar, sense demora, el Pla nacional per a l’Erradicació de l’Amiant i la Llei per l’Erradicació de l’Amiant, amb la seva partida econòmica.