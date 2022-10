Mobilitat

Moció per impulsar un bus nocturn entre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona

Aquest mes d'octubre, la CUP Manlleu i diverses assemblees de la CUP Alt Ter com Vic i Torelló, presenten una moció per impulsar una línia de bus nocturn que uneixi les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona.

L'ús del transport públic és l'opció més assequible econòmicament, ecològica i accessible per a tothom per a desplaçaments interurbans. Veiem, però, com de 22h del vespre a 6h del matí hi ha un buit gairebé absolut en l'oferta, tant entre poblacions d'Osona com amb Barcelona.

La proposta d'un bus nocturn entre les principals poblacions de la Plana de Vic i Barcelona pretén respondre a l'anomenat "efecte Ventafocs", pel qual sovint s'ha d'acabar optant per desplaçar-se en cotxe pel fet de no tenir tren o bus per tornar de nit.

A més, una línia de bus nocturn podria facilitar desplaçaments laborals en feines nocturnes, la reducció de l'accidentalitat (gràcies a evitar la conducció sota efectes de l'alcohol) i la generació d'itineraris segurs per a dones i el col·lectiu LGBTI, entre d'altres.

L'extensió del Servei Interurbà d’Autobusos Nocturns de l'Autoritat del Transport Metropoità de Barcelona és una actuació que el Pla de Mobilitat 2020-2025 d'aquest òrgan preveu com a possible, fins a Vic. Actualment arriba fins a la Garriga amb una línia diària (N-72), però no a Osona.

Amb la moció, al proper ple del 25 d'octubre, es demanarà que l'Ajuntament de Manlleu insti al Departament de Territori i a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona a la creació de la línia, tot procurant que se segueixin criteris de perspectiva de gènere i que se satisfaci tant la demanda vinculada a activitats de lleure com a la mobilitat laboral.