Lluita institucional

La CUP crida a la població tarragonina a dir la seva en el procés participatiu del nou POUM

Aquest matí ha tingut lloc l’aprovació de l’Avanç del POUM i del Programa de participació ciutadana. La CUP celebra aquest pas endavant “d’un projecte viu” i dona un gran valor al procés participatiu que tindrà inici en les properes setmanes. En paraules de la seva portaveu, Eva Miguel, serà “una posada en comú que de ben segur permetrà enriquir aquest projecte, que no es pot entendre si no és de manera col·lectiva”.

La formació anticapitalista ha recordat que la proposta d’Avanç del POUM va quedar oberta a les consideracions dels diferents Grups Municipals. En aquest sentit la CUP va entrar a registre el passat maig un document “que recull els punts indispensables que per nosaltres havien de quedar reflectits en l’Avanç del POUM”. Aquest són el creixement “en qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats”, l’adequació al context demogràfic real i adoptar un model d’urbanisme “que faci front a l’emergència climàtica” i que sigui una eina “real i transformadora” per complir els objectius de mitigació i adaptació a aquesta.

Finalment, la portaveu cupaire ha remarcat que l’Avanç del POUM és el resultat d’un treball i anàlisi tècnic juntament amb una proposta política que aglutina diferents sensibilitats, que “no plasma al 100% el projecte de ciutat que podem arribar a tenir des de la CUP, però sí que s’acosta als objectius fonamentals que tenim per davant com a ciutat”. Les consellera Miguel ha insistit en el paper que ha d’adoptar la població tarragonina a partir d’ara donat que “és qui pren el protagonisme per esmenar i dir-hi la seva”, ja que el POUM “si no el fas, te’l fan”.