Medi ambient

La contaminació a Utxesa podria ser delicte penal

24 hores després de la denúncia presentada per Ecologistes en Acció, la Fiscalia de Lleida ha iniciat una investigació penal per la contaminació detectada en diversos punts d’abastament d’aigua provinent de l’embassament d’Utxesa.

La Fiscalia investigarà els episodis de contaminació produïts els mesos de maig i juny del 2022 amb dos herbicides que van obligar a tallar el subministrament d’aigua potable a una vintena de municipis de les Garrigues. En concret, les poblacions afectades van ser Albages, Albi, Alcanó, Aspa, Bellaguarda, Bovera, Cervià, Cogul, Espluga Calba, Floresta, Fulleda, Granadella, Granyena de Juncosa, Llardecans, Omellons, Pobla de Cérvoles, Sarroca, Senan, Soleras, Tarrés, Torms, Torrebesses, Vilosell i Vinaixa.

Segons la informació publicada, aquesta contaminació es deuria a la detecció de dos herbicides, el metolaclor i la terbutilazina, empleats a l’agricultura practicada als voltants de l’embassament d’Utxesa, que subministra l’aigua d’aixeta per als municipis membres de la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues.

El metolaclor és un herbicida no autoritzat a la Unió Europea des del 2002 i classificat com a possible carcinogen en humans per l’Agència de Protecció Ambiental dels Estats Units. La terbutilazina sí que està autoritzada, cosa que no treu que sigui tòxica per al medi aquàtic i de toxicitat aguda per a la salut humana.

Al juny, Ecologistes en Acció va sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informació sobre els talls de subministrament d’aigua ocorreguts, la qual va confirmar la presència dels dos herbicides a l’entorn de l’embassament d’Utxesa. També va indicar que podria ser un episodi de contaminació difusa ja que no havia detectat cap focus de contaminació puntual. Així mateix, l’ACA també va confirmar que sovint detecten concentracions dels dos herbicides per sobre dels límits legals en diversos punts d’abastament procedents de l’embassament d’Utxesa.

Per tant, la principal hipòtesi és que es tracta d’episodis de contaminació difusa per l’ús d’aquests herbicides als voltants de l’embassament, cosa que pot constituir un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient dels previstos i penats als articles 325 i següents i concordants del Codi Penal.

La població afectada denuncia que les administracions han desatès en diverses ocasions les peticions d’informació i s’han organitzat per actuar. Entre altres accions, van escriure una carta al Síndic de Greuges -que va desestimar la seva petició d’investigar el cas- i han participat com a membres d’Ecologistes en Acció en un estudi europeu que s’està duent a terme a 15 països per analitzar el glifosat present a l’aigua.

Des de l’àrea d’Aigua d’Ecologistes en Acció de Catalunya, Elisenda Forés critica durament que no s’estigui localitzant qui està provocant la contaminació, que no s’estigui fent res per evitar-la i lamenta que les conseqüències siguin públiques mentre que la responsabilitat és privada.

Més informació:

Notícia diari ARA, juny 2022

