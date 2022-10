Ensenyament

L’STEI exigeix garanties per a la signatura d’un nou acord de millora de l’ensenyament públic

L’STEI Intersindical va manifestar a la Mesa Sectorial que aquesta proposta de nou acord arriba molt tard. De fet, s’hauria pogut començar a desenvolupar des del novembre de 2018, ja que la pandèmia no s’inicià fins al desembre 2019 i els seus efectes més greus arribaren l’any 2020. Per tant, hi havia temps a voler.

Ara es vol anar contra la lògica i fer un acord que compromet, bàsicament, els pressupostos d’un Govern que podria ser radicalment diferent a partir del mes de maig proper, o no comptar amb les mateixes majories i, per tant, no poder tirar endavant res de l’acordat a partir del 2024. Per tant, mesures com la reducció d’hores lectives al cos de mestres, que s’ha de concretar a 23h, la carrera professional o la reducció de ràtios, que es temporalitzen a 4 anys, o arribar a les 18h lectives a secundària en dos anys, es dilaten massa en el temps i és necessari escurçar-ne la calendarització.

Per altra banda, a la proposta d’acord s’inclouen mesures que no són competència de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, com la Mesa de la Funció Pública, i que, per tant, no pot garantir-ne el compliment, així com qüestions que ja estan pactades o estan obligats a fer i sembla que hi siguin per omplir.

També hi ha qüestions que no apareixen a l’acord i que són mancances importants, com un pla per a la reducció de la burocràcia, el pagament dels coordinadors de cicle a primària i l’ampliació de la maternitat, la ràtio de casos que poden assumir les orientadores i orientadors, recuperació de les llicències per estudis, entre d’altres. Amb l’afegit que qüestions importants com la rebaixa de l’horari lectiu a tots els cossos docents o la reducció de les ràtios es dilaten massa en el temps.

Per tant, davant tantes incerteses, l’STEI ha reclamat a la Conselleria d’Educació saber a quins compromisos reals pot arribar que afectin únicament els pressupostos dels quals es té certesa i garantia de compliment, com són els de l’any 2023.

El sindicat no es tanca a la negociació d’aquest acord i exigirà una calendarització més breu amb la inclusió de qüestions prou importants que han estat oblidades.

L’STEI Intersindical posarà tots els mitjans necessaris per a la negociació d’un bon acord per al sector d’ensenyament públic i, una vegada disposi del text definitiu després de les meses tècniques i sectorial corresponent, el sotmetrà a l’opinió de la seva afiliació perquè li atorgui o no la seva acceptació.