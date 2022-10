Repressió

Dues antifeixistes denunciades per Vox a Tarragona

El matí del 8 de març del 2021 a Tarragona, 17 dones van ser rodejades, identificades i intimidades pels Mossos d'Esquadra a la plaça del Mercat. Dues companyes han estat injustament encausades per uns suposats desperfectes a la seu del partit d'extrema dreta Vox.



El col·lectiu Komando 8M Antifeixista dona suport i s'enorgulleix d'aquests fets. S'obliden que si assenyalen a una, ens assenyalen a totes, i que és la veu d'un moviment que respon als seus discursos heteropatriarcals i racistes.



Lluny d'espantar-nos, reivindiquem com a nostra la lluita feminista i antifeixista començada ja fa dècades. Per totes aquelles dones i dissidents que van lluitar contra el feixisme a les trinxeres de la Guerra Civil, per Mujeres Libres i la seva revolució social, per les companyes que avui en dia combaten a Rojava, per les desenes de companyes represaliades en la lluita feminista, per elles, més que mai, seguim aquí!



El col·lectiu us proposa seguir-los a les xarxes socials a @komando8mTgn al Twitter i @komando8m al Instagram i "Komando Vuit M Tarragona" al Facebook.