Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 148)

Per Col·lectiu Guilleries

Un nou acte deshonest i indecent vers la majoria de la ciutadania catalana i la majoria de membres del cos de Mossos d'Esquadra ha estat protagonitzat per la direcció política i policial del cos, en assistir els darrers dies a les festes patronals del CNP i la GC, al costat de la flor i nata de l'unionisme antidemocràtic i repressiu del règim neofeixista espanyol.



La indigna presència d'alts representants dels Mossos d'Esquadra a aquests actes honorífics i de glorificació equival a una aprovació i legitimació de les seves polítiques hostils i repressives dirigides contra la ciutadania independentista i contra el nostre mateix Cos (difamacions durant la gestió dels atemptats d'agost de 2017, múltiples atacs amb motiu de l'1-O 2017, delació d'un company infiltrat en una cèl·lula gihadista, manipulació d'unes converses telefòniques per incriminar els companys implicats, etc).



Ja heu oblidat la llarga llista d'atacs, greuges i deslleialtats que els cossos policials espanyols han dirigit contra nosaltres? Ja heu oblidat que fa tres anys vau haver de marxar amb la cua entre cames escoltant un discurs del "a por ellos" versió picoleta?

Quins alts comandaments més indignes que tenim !!!



Sigueu molt conscients que en aquests actes us representeu a vosaltres mateixos i no actueu en nom de la majoria de membres del Cos.



Una cosa és coordinar-nos i col·laborar en el terreny operatiu, en actuacions amb implicacions fora del nostre territori nacional, sempre que sigui d'igual a igual i amb respecte mutu, amb l'objectiu de garantir la màxima eficàcia en la prestació del servei a la ciutadania, i una altra, molt diferent, és assistir a aquests espectacles pensats per enaltir i glorificar les policies enemigues del poble de Catalunya.



En un altre ordre de coses, estem molt orgullosos de la resposta de la ciutadania a la Diada Nacional i l'aniversari de l'1-O, que ha provocat una imprescindible convulsió en el panorama polític nacional. També celebrem la decisió de Junts de marxar del Govern autonomista i rendicionista del president Pere Aragonès, però trobem aberrant (pensant en clau de país, no en termes crematístics) l'alt percentatge d'afiliats (42%) que apostava per mantenir-s'hi, fins i tot després de saber que els punts de l'acord de Govern rellevants des del punt de vista nacional no serien complerts per ER.



Cal una revolució dins de tots els partits anomenats independentistes per prescindir de tots els dirigents que no volen assumir cap dels riscos i costos associats a l'avenç independentista i només estan per fer autonomisme i cobrar. Si no succeeix aquesta renovació, la resta de dirigents perdran la credibilitat que puguin tenir. O això o una llista nova lliure de polítics integrada per activistes independents valents, determinats, coherents i creïbles.



Pel que fa al Govern actual, format per velles relíquies de la política autonomista (el dèspota i maleducat Joaquim Nadal -si no que li preguntin als escortes que va tenir- que feia quatre dies que manifestava que no tornaria a la politica institucional per causa de l'edat, o el jove exconvergent que va estar "només" 24 anys al Congreso, Carles Campuzano), ferms opositors de l'1-O (Gemma Ubasart) o rendits al TS i el jutge Llarena (Meritxell Serret), és obvi que queda a les antípodes del compliment del mandat de l'1-O i de la voluntat del 52% resultant de les eleccions del 14 de febrer de 2021.



ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA APROVADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.



Guilleries, 13 d'octubre de 2022