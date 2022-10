Cinema

Arranca la desena edició del Festival Protesta amb una bona dosi de cinema de crítica social

En total més de cinc-centes persones han passat pel festival per veure els cinc llargmetratges i setze curtmetratges i assistir a les dues activitats que s'han dut a terme aquest primer cap de setmana

Més de cinc-centes persones han passat aquest cap de setmana pel Festival Protesta. La inauguració amb l'estrena d''Annie Collere' va portar la lluita pel dret a l'avortament a la França dels setanta a la gran pantalla. El monòleg d'humor de Mockudrames i un emotiu discurs de l'organització donaven la sortida a nou dies de festival reivindicatiu en una edició especial per celebrar els seus 10 anys.

L'edició d'enguany té programades, 17 pel·lícules de les quals 6 són estrenes a Catalunya i 3 ho son a l'Estat espanyol. Per endavant ens queden pel·lícules com 'Utama', guanyadora del premi del Jurat del festival de Sundance i representant als Òscar per Bolivia; 'Tori et Lokita' dels aclamats germans Dardenne. Una ficció que ha impressionat a la crítica posant al centre del relat aquelles persones silenciades, abandonades, les que viuen amagades, a través de la història de dos adolescents que arriben sols de l'Àfrica i busquen una oportunitat a Bèlgica. Una altra estrena destacada del festival, que s'allargarà fins al 22 d'octubre a Vic, serà la franco-canadenca sobre noves aplicacions 'The gig is up'. El programa complet ja està disponible al web del festival.

El cap de setmana ha anat de vermuts i molt de cinema. Dissabte 16 per l'antiga biblioteca Joan Triadú un centenar de persones van assistir a la conversa entre la directora Clara Roquet, la productora i presidenta de Dones Visuals, Laura Rubirola; i la periodista i crítica de cinema Mariona Borrull; conduït per la periodista Montse Virgili. Un espai de trobada i reflexió sobre la necessitat de donar més veu i espai a la mirada femenina en el món del cinema. Diumenge a la fàbrica dels somnis, una vuitantena de persones han compartit conversa i vermut amb La Clota, Setembre, La Fira Literal i el Konvent. Una trobada sobre cultura i revolució amb projectes tossudament transformadors. Hem comptat amb una fira de Llibre Radicals, amb les amigues de Pol·len, Foster&Wallance i Tigre de paper i amb actuacions performatives de les artistes Bewis de la Rosa, Núria Martinez-Vernis i la Valentina.

L'edició especial d'enguany es converteix en una retrospectiva de les diferents temàtiques que s'han tractat anualment en els darrers deu anys. A cada sessió es recuperarà una de les temàtiques oferint un festival molt més polifacètic i complex de cara al públic. Les pel·lícules aborden temàtiques com desobediència civil, dones rebels, art transformador, tecnologia i control, o privilegis. A més, el festival, com en les darreres edicions, projectarà films dirigits majoritàriament per dones. Donar visibilitat a les produccions dirigides per dones és un dels pilars fonamental del festival Protesta.

Tampoc hi poden faltar els curtmetratges, però en aquesta ocasió, enlloc d'un concurs, es projectaran en tres maratons tots els premiats en la categoria de Ficció, Documental i el Premi del Públic dels darrers 10 anys. Dilluns i dimarts es podran veure al Casino de Vic els millors documentals i els millors curtmetratges premiats pel públic.

La Festa Final serà un acte molt especial i a diferència d'altres anys no hi haurà entrega de premis als curtmetrarges. Serà una festa amb, artistes com Lu Rois, Carla Collado, Joan Colomo, Adriana Bertran o Godai Garcia i tancarà la celebració de l'aniversari amb un concert de La Ludwig Band.

D'altra banda, des de fa dos anys, el festival organitza tallers i projeccions a escoles i instituts per treballar temàtiques actuals que afecten les persones més joves. Dilluns 17, dimarts 18 i dimecres 19 d'octubre torna el 'Protesta a les Aules' i el llargmetratge escollit per projectar enguany és 'Girl Gang' un documental que explica la història d'una jove influencer i aborda els perills de la sobreexposició a les xarxes per a la salut mental.

El Protesta fa 10 anys que se celebra a Vic en un esforç convençut de l'organització que busca descentralitzar la cultura de Barcelona i portar-la a la resta del territori. En aquests 10 anys, més de 300 pel·lícules i unes 30.000 persones han passat per davant de les seves pantalles. 10 anys projectant que demostren que donar veu a cineastes crítics i a les seves denúncies i posar-los al costat de les lluites locals té recompensa i empodera els dos costats de la pantalla.