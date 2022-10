arbrat urbà

La CUP de Reus presenta una moció per a augmentar i preservar l’arbrat urbà i estendre la seva implantació per tot el terme municipal

La CUP de Reus presentarà una moció per a augmentar i preservar l’arbrat urbà a la ciutat. Amb dades de l'ONU a la mà, la regidora Mònica Pàmies defensa que l’arbrat a la ciutat té molts beneficis per les residents i justifica estendre'n la implantació per tot el terme municipal.





La regidora ecologista ha enumerat alguns dels beneficis que comporta la presència d'un arbrat de qualitat a la ciutat. “A les ciutats amb alts nivells de contaminació, els arbres poden millorar la qualitat de l'aire, fent que siguin llocs més saludables; els arbres adults i madurs regulen el flux d'aigua i exerceixen un paper clau en la prevenció d'inundacions i en la reducció del risc de desastres naturals; la disposició estratègica de l’arbrat també redueix significativament la contaminació acústica a la zona”, ha afirmat. Pàmies també ha assegurat que la ubicació estratègica dels arbres a les ciutats pot ajudar a refredar l'aire entre 2 i 8 graus centígrads.





La cupaire ha asseverat també que la ubicació correcta dels arbres al voltant dels edificis pot reduir la necessitat d'aire condicionat en un 30%, i reduir les factures de calefacció d'hivern entre un 20 i un 50%. Així mateix, l'ecologista ha argumentat que els arbres de fulla perenne proporcionen ombra durant tot l’any en zones verdes i parcs.

Pàmies ha exposat que les recerques mèdiques mostren que viure prop d'espais verds urbans i tenir accés a ells pot millorar la salut física i mental, per exemple, en disminuir la pressió arterial alta i l'estrès. “Gaudir d’arbrat adult i de qualitat a la nostra ciutat és una necessitat ciutadana, perquè ens hi va la salut mental i física, la conservació de la biodiversitat, la lluita contra els desastres mediambientals i l’estalvi energètic, en definitiva, la qualitat de vida de totes”, ha conclòs.





La cupaire ha denunciat que Reus ha patit una reconversió urbanística on parcs, jardins, l’arbrat i les zones de terra han estat menyspreades i destruïdes per a ser substituïdes per places dures impossibles de gaudir ni a l’estiu, per les altres temperatures i la manca d’ombra, ni a l’hivern, pel fred i vent que no troben aturador. La regidora ecologista ha enumerat un total d'11 acords que es proposen d'aprovar a la moció. D'entre aquests punts, la CUP demana modificar la normativa i que aquesta se centri en la conservació efectiva de l’arbrat existent en el nostre municipi tant en sòl públic com privat; aprofitar tot espai no edificat per a la plantació d’arbres per aconseguir que cada ciutadana tingui accés proper a una zona arbrada, o fer convenis de col·laboració amb els centres educatius perquè l’alumnat participi en aquesta renaturalització urbana, i així crear un vincle afectiu i de respecte. “Arbrat és el que ens cal!”, ha reblat Pàmies.