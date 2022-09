Municipals 2023

Som Poble decideix en Assemblea Oberta reeditar la coalició electoral al Vendrell

Aquest dimecres l’Assemblea Oberta, que és el màxim òrgan de decisió del moviment ciutadà Som Poble, ha decidit tornar a validar la seva coalició electoral tàctica i en clau local amb ERC del Vendrell. Una coalició que segons han afirmat des de Som Poble “ha de servir com a eina institucional per assolir el govern de la vila, però també com a eina de mobilització de les classes populars del Vendrell”

En l’Assemblea Oberta s’ha fet balanç de la feina, tant institucional com a peu de carrer, dels gairebé vuit anys des de la seva fundació fins als nostres dies; s’ha fet una exposició detallada de les diferents problemàtiques que afecten al municipi i s’han valorat pros i contres de revalidar la coalició electoral local. Mitjançant les diferents veus de les persones presents en l’assemblea s’han escoltat diferents posicionaments per marcar el rumb de la candidatura rupturista.

Som Poble es presentarà en coalició electoral juntament amb ERC amb la premissa d’assolir el govern de la capital del Baix Penedès amb la intenció d’avançar cap a un model més participatiu, més transparent, més democràtic, més sostenible i al servei de les classes populars de la vila, en definitiva com la força de transformació social que el Vendrell necessita.

El balanç de la tasca del grup municipal de Som Poble- ERC durant aquest mandat és positiu. Les propostes i la forma oberta de fer política prefiguren l’alternativa a la manca de projecte de ciutat de l’actual govern municipal.