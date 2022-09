Català

La Plataforma per la Llengua organitza un seminari per aprofundir en el supremacisme lingüístic castellà i poder-lo combatre

la construcció de l'espanyolitat i del paper que ha ocupat la llengua castellana en els processos de repressió i assimilació forçosa de les minories per part de les elits espanyoles. La ponència de Stallaert, de caràcter eminentment històric, tindrà el títol de "Puresa, neteja i casticisme: l'etnogènesi de l'espanyolitat".



El segon conferenciant, Juan Carlos Moreno Cabrera, és catedràtic jubilat de Lingüística General de la Universitat Autònoma de Madrid i un dels teòrics de la lingüística més importants d'Espanya. En la seva ponència abordarà els dogmes i mites lingüístics, històrics i sociopolítics del supremacisme lingüístic castellà, que naturalitza l'expansió d'aquesta llengua amagant el caràcter violent d'aquest procés i atribuint aquesta expansió a les característiques intrínseques del castellà, que suposadament el farien eminentment diferent i superior a la resta de llengües de la península o de l'Estat. La ponència de Moreno Cabrera portarà per títol "Els mites lingüístics del supremacisme espanyolista". El seminari, que començarà a les 10 h i durarà fins a les 16.30 h , comptarà amb quatre conferències de 45 minuts i inclourà torns oberts de preguntes al final del matí i al final de la jornada. Durant el matí tindran lloc les ponències de Christiane Stallaert i Juan Carlos Moreno Cabrera. Stallaert és catedràtica d'Estudis Hispànics i Llatinoamericans i Comunicació Intercultural de la Universitat d'Anvers, i parlarà de la construcció de l'espanyolitat i del paper que ha ocupat la llengua castellana en els processos de repressió i assimilació forçosa de les minories per part de les elits espanyoles. La ponència de Stallaert, de caràcter eminentment històric, tindrà el títol de "Puresa, neteja i casticisme: l'etnogènesi de l'espanyolitat".

Després de dinar, serà el torn de les ponències de Francesc Bernat i Ferran Suay. Bernat és professor agregat del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, i parlarà del procés de bilingüització dels catalans durant els segles XIX i XX. Bernat va publicar l'any passat, juntament amb els professors Carles de Rosselló i Mireia Galindo, un llibre sobre aquesta qüestió (El castellà a la Catalunya contemporània: història d'una bilingüització) i durant la intervenció farà referència al paper que han tingut les institucions en aquest procés i com l'han justificat. La ponència servirà per desmentir un altre mite del supremacisme lingüístic, el de l'antiguitat i l'arrelament del castellà a Catalunya, i durà per títol "La bilingüització dels catalans, un fenomen recent".



Finalment, Suay, professor de Psicobiologia de la Universitat de València i fundador de l'entitat Tallers per la Llengua, dissertarà sobre l'efecte que té el supremacisme castellà en les actituds lingüístiques dels catalanoparlants i oferirà recursos per superar la subordinació i apoderar els parlants. La ponència de Suay tindrà per títol "La submissió lingüística: l'hàbit letal dels catalanoparlants".



El seminari és una iniciativa de Plataforma per la Llengua per situar el debat sobre l'estat del català en el marc d'un context en el qual el supremacisme lingüístic castellà és hegemònic a les institucions estatals des de fa segles i ha naturalitzat la bilingüització recent del nostre país amb l'objectiu de culminar la substitució lingüística del català.