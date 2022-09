Aigua

La CUP Mollet denuncia que l'Ajuntament discrimiNA comunitats de Veïns en el seu accés a l'aigua

La CUP Mollet ha denunciat que l’ajuntament obliga a comunitats de veïns, com algunes del barri de Can Pantiquet, a instal·lar i mantenir grups de pressió per poder tenir subministrament d’aigua a les plantes més altes dels edificis.

La candidatura molletana ha explicat que abans de privatitzar el servei de subministrament d’aigua potable aquests veïns no precisaven de cap grup de sobreelevació per tenir accés al subministrament d’aigua potable.

Txus Carrasco, portaveu de la CUP Mollet, ha alertat que aquest greuge comparatiu causat per la discriminació de l’ajuntament i de l’empresa concessionària, AGBAR, abans SOREA, “obliga als veïns de les comunitats a assumir uns costos addicionals, per adquirir, mantenir i reparar uns equips que la resta de veïns de la ciutat no necessiten”.

Carrasco, ha denunciat que “aquest greuge es ve mantenint durant molts anys, mentre l’ajuntament va allargant les concessions del servei a una empresa privada que fa de l’accés a l’aigua de tots una font de beneficis que surten de les butxaques de totes”.

El portaveu cupaire ha recordat que tal i com recull el Reglament d’Abastament d’Aigua Potable de Mollet del Vallès, tots els molletans tenen dret a “disposar del servei de subministrament d’aigua potable en les condicions higiènico-sanitàries i de pressió que siguin adequades..” més encara quan ja tenien contractes en vigor abans de la privatització de la concessió.

Per a Carrasco és “incomprensible” que l’ajuntament de Mollet “vagi de la mà de l’empresa a la que ha allargat la concessió (AGBAR) en lloc de atendre les demandes dels seus veïns i veïns que és universal, tot amagant-se en una normativa franquista (1975) que protegeix els interessos dels explotadors per davant dels drets dels ciutadans”.

“És un autèntic despropòsit que mentre es generen beneficis per una empresa privada es segueixi discriminant comunitats de veïns obligant-les a pagar un sobrecost per un dret que és universal i del qual disposaven abans de privatitzar la concessió”, ha conclòs el portaveu independentista.

La CUP Mollet que ve reclamant una auditoria sobre el servei d’aigua potable de la ciutat des del 2016 i la municipalització d’aquest servei bàsic, ha reclamat a l’ajuntament de Mollet que obligui a la concessionària a compensar i fer-se càrrec dels equips ja existents a les comunitats afectades així com del seu manteniment per tal de garantir el seus drets i acabar d’una vegada amb aquesta discriminació.