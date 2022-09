Habitatge

La CUP exigeix a l’Ajuntament de Reus que blindi el dret a l’habitatge

La CUP de Reus ha denunciat l’incompliment sistemàtic de la llei 24/2015 en matèria d’habitatge i ha exigit a l’Ajuntament de Reus que en blindi al dret per als habitants de la ciutat. El regidor Edgar Fernández ha criticat que la llei 24/2015 encara no s’hagi desplegat: «la democràcia només serveix per a qui té poder», ha denunciat. Fernández ha subratllat que l’assassinat de la veïna Rosa Pitarch, el novembre de 2016, ha quedat impune precisament per la falta de desplegament de la llei.

El cupaire ha destacat que la llei posa sobre la taula les necessitats de les famílies més vulnerables i ha criticat que només s’hagi posat en marxa quan hi ha hagut mobilitzacions de la PAH o el moviment per l’habitatge, entre d’altres. «Hem rebut el missatge: si per tal que s’apliqui la llei cal que hi hagi agitació i conflicte al carrer, n’hi haurà», ha sentenciat Fernández.

El regidor anticapitalista ha exposat que s’han iniciat «molts expedients» per desnonaments de famílies vulnerables a qui no s’havia ofert un lloguer social al mateix habitatge, tal i com obliga la llei: 141 en total. Ha desgranat que, d’aquests, 57 han estat finalitzats i s’han imposat sancions de 30.000€ cada un, d’un barem que podia anar entre els 9.000 i els 90.000€. «És una qüestió de voluntat política: els recursos els tens quan els vols tenir», ha etzibat Fernández. «No farem costat al govern quan hi ha en joc la dignitat i la vida de la gent. No es poden desnonar persones en situació de vulnerabilitat per incompetència o falta de voluntat política dels governs», ha reblat el regidor anticapitalista.

El cupaire, que també presideix el grup de treball amb perspectiva social del Consell Municipal de l’Habitatge, ha plantejat tres exigències al govern municipal. En primer lloc, la convocatòria urgent del Consell Municipal de l’Habitatge, perquè expliqui en un informe què estan fent i treballant o a qui es podria sancionar, entre d’altres. El regidor ha lamentat que el govern té capacitat «per imposar el que li doni la gana». «Però l’ajuntament també pot aplicar sancions a grans tenidors quan es desnona sense oferir alternatives habitacional», ha puntualitzat. Fernández ha assegurat que, si no el convoca el govern, es convocaran ells com a grup de treball, i ha sentenciat: «cal aturar els desnonaments, i més si t'ho permet la llei».

En segon lloc, el cupaire ha denunciat que, si bé l’assassinat de la veïna Rosa Pitarch ha quedat impune perquè el reglament no estava desenvolupat i per això no el van aplicar, d'aleshores ençà no hi ha hagut cap canvi. «Han gesticulat molt però no han fet res», s’ha burlat Fernández. El regidor ha criticat que el Centre Social El Roser no s'hagi posat en marxa i que a la regidoria de Serveis Socials fa temps que no té regidor. «La regidora Vilella va dimitir de les seves responsabilitats, que no del càrrec; el regidor Aluja no està en condicions d’assumir la feina; i és públic i notori que l’alcalde Pellicer, que n’ha assumit les competències, ni ho recorda. Hi ha una negligència constant als Serveis Socials per part d’aquest govern; sort de la capacitat de l’equip tècnic», ha conclòs el cupaire. Fernández ha afegit que tampoc no s’ha convocat el ple monogràfic de serveis socials, aprovat el novembre del 2021. «Som a les portes d’un hivern que serà molt dur per a moltes famílies i volem dur-hi propostes», ha assegurat el cupaire.

I en tercer lloc, Fernández ha criticat que la regidora Marina Berasategui hagi renunciar a fer la política que inicialment volia fer en clau habitacional «Ha fet reformes urbanístiques i ha mantingut l’estratègia política del govern anterior, amb un centre i nord de cartró-pedra i un sud oblidat», ha sintetitzat el regidor. Fernández ha lamentat que hagi renunciat a fer polítiques d'habitatge, matèria que es va quedar Teresa Pallarès. «Calia fer pas endavant i trencar amb la desigualtat nord-sud convergent», ha resumit.

Fernández ha criticat el paper de Pallarès, de qui ha dit que no es pot ser delegada del govern català, regidora municipal de govern i candidata a l’alcaldia. «Els números no surten: en últim lloc, sempre quedem les habitants de Reus. I ho paguen les persones més necessitades», ha denunciat el cupaire.

El regidor anticapitalista ha asseverat que Reus no es pot permetre no tenir regidors de Serveis Socials i d’habitatge, calen més diners destinats a aconseguir més habitatges socials: «els recursos hi són si els vols tenir», ha afegit. «Si per tal que hi hagi avenços socials hi ha d’haver conflicte, ens hi deixarem la pell perquè així sigui», ha reblat Fernández.