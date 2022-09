11S22

Homenatge Gustau Muñoz, assassinat fa 44 anys per un policia al carrer Ferran de Barcelona

Ahir es va fer, com cada Diada Nacional, organitzacions de l'esquerra independentista van retre un homenatge a Gustau Muñoz, el jove de 16 anys assassinat per un policia avui fa 44 anys, l'11 de setembre del 1978, al carrer Ferran, justament on s'ha celebrat la concentració, a la qual han assistit centenars de persones. Muñoz va perdre la vida després de ser disparat quan participava en una mobilització del Partit Comunista d'Espanya Internacional.

Cal recordar que d'ençà el 28 d'octubre de 2018: La família de Muñoz va presentar una querella al Consolat de l'Argentina de Barcelona a fi que la magistrada María Servini, que instrueix dels crims del franquisme des de Buenos Aires, identifiqui els culpables i en demani l'extradició, atès que es reconeix que un assassinat comès en democràcia pot incorporar-se en l'etapa prèvia si els cossos repressors han continuat essent els mateixos.

👉🏽 "El jovent ha de tenir memòria. Ha de recordar que aquest Estat s'ha construït en base a l'aniquilació de pobles, reprimint i perseguint aquelles que anaven en contra el Règim."



👤 Dani Cornellà, diputat de la @cupnacional pic.twitter.com/UxEPDk23on

👥 #11Setembre | La lluita del jovent, el futur del nostre poble! Comença la manifestació juvenil al C/Ferran



📌 12h Acte polític al Mercat del Born pic.twitter.com/EZ3chUwqGi — Arran (@Arran_jovent) September 11, 2022

