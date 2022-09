Defensem l'1-O, guanyem la independència

Per Consell per la República catalana

El pròxim 1 d'octubre farà cinc anys del Referèndum d'autodeterminació convocat de manera oficial pel Govern de la Generalitat a partir de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, aprovada pel Parlament de Catalunya.



En aquest Referèndum el vot per la independència va ser rotund, amb un 90,18% de vots a favor, i una participació del 43% del cens.



La violència exercida per l'Estat Espanyol per impedir el desenvolupament normal del Referèndum, va inaugurar una nova etapa basada en la negació de la democràcia, el recurs a l'autoritarisme, i la instrumentalització de tots els poders de l'Estat Espanyol al servei de la repressió, com a única resposta a la demanda democràtica de la ciutadania de Catalunya.



I malgrat tot, el primer d'octubre del 2017 la voluntat col·lectiva d'ajuntar forces entre institucions, partits, societat civil organitzada i ciutadania va permetre l'èxit del Referèndum, i el corresponent desbordament democràtic de l'Estat Espanyol.



El primer d'octubre del 2017 la via democràtica del Referèndum d'autodeterminació va guanyar per sobre de la via violenta exercida per l'estat espanyol. El resultat del Referèndum d'autodeterminació és vigent i només pot ser modificat per sufragi de la ciutadania de Catalunya. Així doncs, el Referèndum de l'1 d'octubre legitima democràticament la lluita política per esdevenir un Estat independent.