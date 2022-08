habitatge

La CUP Olot comença una campanya per denunciar que el Nucli Antic té 593 habitatges buits

La CUP Olot comença una campanya per denunciar que el Nucli Antic té 593 habitatges buits sota el nom de “La ruta de les tàpies”, fent un joc de paraules amb la ruta de les tapes que organitza anualment l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa. En aquest cas, la formació proposa fer un recorregut pels 106 habitatges buits que estan tapiats al Nucli Antic d’Olot.

En declaracions als mitjans, el regidor de la CUP, Jordi Gasulla, ha lamentat que l’equip de govern “no està prioritzant les accions d’habitatge detallades al PIAM”. També ha criticat que no s’hagi aplicat mai el recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits, malgrat s’ha anat aprovant en cada ordenança fiscal des de 2019.

D’altra banda, Lluís Riera, pastisser del Nucli Antic, ha qüestionat que l’Ajuntament vulgui dedicar mig milió d’euros per les façanes de la Plaça Major. “Una rentada de cara és del tot insuficient si la gent no viu, treballa, compra a la Plaça i al barri”.

La CUP ha demanat a l’Ajuntament que faci una diagnosi de l’estat de desenvolupament de les 94 accions del PIAM aprovat el 2018, que van ser redactades a través d’un ampli procés participatiu, per tal que s’executin les que no s’estan realitzant el més aviat possible. A més, demana que es prioritzin les accions troncals que afecten a l’habitatge, que des del seu punt de vista no s’estan abordant.

Pel que fa a edificis sencers, l’estudi assenyala que un 35,3% estan buits o infrautilitzats, dels quals 89 estan totalment desocupats. La situació dels locals encara és pitjor: 210 estan buits, que representen un 46% del total.