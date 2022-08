17-A

L'ANC participa en la protesta en record de les víctimes del 17-A

Alguns dels membres del Secretariat Nacional de l'Assemblea es va sumar a l'acte convocat per la plataforma "17A Exigim Responsabilitats", davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, per demanar a les autoritats europees que intervinguin i exigeixin responsabilitats a l'Estat espanyol pels atemptats del 17 d'agost del 2017.



L'entitat indepndenitsta ha destacat que "Volem saber tota la veritat de qui hi havia darrere els atemptats. Cal depurar totes les responsabilitats."