Català a l'escola

Taula rodona: què poden fer els centres per fer front a la sentència del 25%?

Aquest dijous 7 de juliol a les 18.30 h Plataforma per la Llengua, juntament amb la Intersindical-CSC, USTEC-STEs (IAC) i SEPC, organitza una taula rodona per debatre i resoldre dubtes i inquietuds sobre la seguretat jurídica dels centres per fer front a la sentència del 25%. Es durà a terme a la sala d'actes de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i comptarà amb la participació de diverses personalitats del món de l'àmbit educatiu i jurídic:

Ramon Llena: exjutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i assessor del Consell per la República

Margarida Muset: exinspectora general del Departament d’Educació i impulsora de la immersió lingüística

Noemí Rocabert: exdirectora de l’Escola Mestra Morera de Ciutat Meridiana i voluntària de Plataforma per la Llengua

Marcos de Vera: pare de l’Escola el Turó del Drac de Canet de Mar



La taula, que s'emmarca en la campanya "No t'excusis. Tots som referents lingüístics", oferirà un torn obert de preguntes en què explicarem en quin punt ens trobem i què ens depara el curs vinent per ajudar els docents, els equips directius centres educatius a treballar en un pla estratègic per a poder fer front a la sentència del 25%.