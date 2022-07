Renovables

Presentades al·legacions a les centrals fotovoltaiques projectades a l'Alcoià

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi ha presentat al·legacions a les centrals fotovoltaiques (“Benifallim I” i “Benifallim III”) que una filial de l’empresa Powertis SA projecta instal·lar als termes de Benifallim i Penàguila, amb una superfície total de 18 hectàrees.

El principal impacte del projecte seria la construcció d’una línia elèctrica de 8 km per a evacuar l’electricitat produïda; aquesta línia aniria des del terme de Penàguila fins a la subestació del polígon industrial Santiago Payà, a Alcoi, i hauria de travessar tota la partida del Regadiu, el pinar d’Asensi i el Conjunt Històric del Molinar.

En les al·legacions presentades al Servei Territorial d’Indústria, Energia i Mines d’Alacant el col·lectiu ecologista destaca la importància la contribució de l’energia solar fotovoltaica a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i a la descarbonització de la nostra societat, però adverteix que això no pot ser excusa per a tancar els ulls davant dels impactes mediambientals negatius que també té: residus generats en acabar la seua vida útil, fragmentació del territori, ocupació de terrenys agrícoles, afecció a l’avifauna, impactes paisatgístics, ús de materials escassos en la fabricació dels panells i altres components, etc.

Davant de la mala o absent planificació a l’hora d’implantar aquesta tecnologia, La Carrasca-Ecologistes en Acció es suma a la reivindicació de nombroses entitats que reclamen la urgència i la necessitat d’una ordenació racional que evite una nova bambolla especulativa i protegisca dos béns bàsics que estan amenaçats: el sòl i el paisatge. La ràpida i exagerada expansió de les plantes fotovoltaiques és un factor important de transformació i disgregació del paisatge, semblant, en certa manera, al que ha patit el litoral mediterrani amb la seua urbanització quasi total.

En esta línia, els ecologistes demanem que es potencie l’opció que socialment i ecològicament és més sostenible: l’autoconsum fotovoltaic, la generació distribuïda, els projectes municipals, de comunitats energètiques locals, socials i de cooperatives de producció elèctrica. També reclamen que es vincule el desenvolupament de l’energia fotovoltaica a l’eficiència energètica i a la reducció del consum energètic en l’urbanisme i el transport.

Les al·legacions presentades denuncien la falta d’un autèntic estudi d’alternatives d’ubicació. El que s’ha presentat només inclou l’alternativa elegida i, per a cobrir l’expedient, una alternativa d’ubicació absurda i directament inadmissible, que bàsicament se situaria sobre el mateix espai físic però que a més ocuparia una via pecuària i destruiria dos importants jaciments arqueològics del neolític, declarats Béns de Rellevància Local. És a dir, que realment no es fa cap comparació amb una alternativa viable.

Tampoc hi ha un estudi autèntic d’alternatives per a la línia elèctrica i en cap moment es justifica per quina raó s’ha d’evacuar necessàriament l’electricitat produïda fins al polígon Santiago Payà d’Alcoi, situat a 8 km de la planta fotovoltaica, mentres que es descarta la connexió a les línies elèctriques que hi ha molt més a prop. Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, eixa falta de justificació és inacceptable, sobretot si es té en compte que el principal impacte ambiental del projecte és justament la línia d’evacuació aèria de l’energia, que afecta molt negativament el paisatge i, sobretot, l’avifauna protegida. De fet, la totalitat dels terrenys per on discorreria la línia projectada formen part de les “zones de protecció de l’avifauna contra la col·lisió i electrocució”.

En efecte, bona part de l’espai que travessaria la nova línia elèctrica són àrees defensades i utilitzades per als processos vitals d’espècies d’ocells rapinyaires altament protegides que nidifiquen en la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) “Serres de Mariola i de la Font Roja”: és el cas de l’àguila cuabarrada o de panxa blanca (Aquila fasciata), l’àguila serpera (Circaetus gallicus) o del falcó pelegrí (Falco peregrinus). La principal amenaça per a estos ocells rapinyaires és el risc de col·lisió i electrocució, que no es té prou en compte en el document ambiental presentat per la promotora.

Les al·legacions també incideixen en la falta d’una avaluació de repercussions del projecte sobre la Xarxa Natura 2000 tant pel que fa a la ZEPA Mariola-Font Roja (encara que la línia elèctrica no arriba a entrar dins del perímetre de la ZEPA, l’avaluació de repercussions és obligatòria per l’alta probabilitat que l’actuació puga afectar-la de manera apreciable o significativa) com a la Zona d’Especial Conservació de la Cova Juliana.

Les al·legacions presentades pel grup ecologista fan també referència a l’afecció al Conjunt Històric del Molinar (declarat Bé d’Interés Cultural), a l’insuficient estudi d’integració paisatgística, a la proximitat als Espais de Protecció Arqueològica del Mas Blanc i de Les Puntes-Mas d’Is, declarats Bé de Rellevància Local, o a l’eliminació de vegetació per a obrir pistes d’accés per a la maquinària i per a reduir el risc d’incendis al llarg de la línia elèctrica.