Català

Octuvre.cat inicia una sèrie de reportatges per prendre consciència i plantar cara a les agressions lingüístiques

Octuvre.cat ha anunciat aquest dijous l'inici d'una sèrie de reportatges per prendre consciència i plantar cara a les agressions lingüístiques. Així ho anuncia en el primer vídeo de la sèrie sota el títol "Agressions lingüístiques. Posem llum a la foscor!!!". Un primer lliurament on a partir dun cas concret en un Centre d'Assistència Primària (CAP) on es produeix un produeix una agressió lingüística es comença a explicar els drets dels catalans per exigir que siguin atesos en català, segons la llei, "el reglament bàsic de l'empleat públic", entre altres coses diu: "Han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti, sempre que sigui oficial en el territori".

Recorda que cada any, la Plataforma per la Llengua publica un informe sobre les discriminacions lingüístiques patides per persones que parlen en català i comenta que aquests informes asseguren que un dels llocs on hi ha més queixes es registren en el sistema sanitari públic.

El treball de Marta Sibina i Albano-Dante Fachín, compta en aquest primer lliurament de la sèrie amb l'assessorament de Gerard Furest, professor de Secundària i autor del llibre, Decàleg irreverent per la defensa del català