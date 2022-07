Galiza

Milers de persones omplen els carrers carrers compostel·lans en una manifestació amb motiu del Dia da Patria Galega

Davant d'una multitudinària Praza da Quintana, la portaveu nacional, Ana Pontón, ha fet un discurs ple de contingut polític i d'emoció, fins i tot en les formes perquè, en un gest sense precedents, la líder del Bloc Nacionalista Gallec (BNG) ha prescindit del faristol per dialogar directament amb milers de persones que van omplir l'emblemàtic espai de la capital gallega.

“Em fa especial il·lusió estar aquí amb vosaltres, sense màscares, per celebrar que som una nació, que som republicans gallecs i no súbdits d'una monarquia corrupta, per celebrar que la força del nostre amor no va ser, no és ni ho farà. no ser inútil”, va començar la portaveu nacional, recordant que va ser precisament “la força d'aquell amor” el que va donar origen al BNG el 25 de setembre de 1982.

Després de repassar els darrers fets d'un any "convulsiu": vaga de foc, crisi de preus, invasió d'Ucraïna, rearmament militarista, canvis a la Presidència de la Xunta..., Pontón ha indicat que estem davant d'una crisi econòmica, social i mediambiental. , que no es pot “resignar”, perquè hi ha alternatives per a una sortida justa a aquesta crisi de triple cara.

“El nostre poble pot comptar amb el BNG per sortir d'aquesta crisi d'una manera justa i gallega, -va declarar- perquè tenim un projecte de sortida justa d'aquesta crisi, per posar els gallecs per davant de les companyies elèctriques, les petrolieres. i els bancs; desenvolupar tot el potencial d'una Galícia rica, un projecte a favor de la classe obrera, dels autònoms, PEMES, per construir una Galícia on viure i treballar, amb benestar social”, ha resumit el dirigent nacionalista.

En aquest sentit, ha demanat "afrontar decididament els problemes de l'aquí i l'ara", entre els quals ha citat com blindar la sanitat pública amb l'atenció primària col·lapsada, apostar per un camp viu per revertir l'abandonament i el despoblament del territori, fer front al crisi demogràfica, aturar l'emigració de joves o posar el país en producció, "perquè Galícia serveix per més que per al turisme".

"El BNG té un projecte per demostrar que hi ha una altra manera de fer política i que hi ha una altra Galícia possible, amb confiança en la nostra i sabent que de fora no vindrà remei ni esperança perquè l'esperança és aquí, l'esperança és Galícia", ha dit. ha subratllat a la seva intervenció, advertint que els errors del 2009 no es poden repetir i que aquesta crisi pagui, un cop més, a la vella majoria social.

Durant la seva intervenció, Pontón va abordar alguns dels reptes pendents, començant per l'emergència climàtica i l'abandonament del territori que el converteix en pastura per a les flames.

El dolor de veure cremar Galícia

"Em fa mal l'ànima veure com crema Galícia i, un cop més, vull enviar solidaritat i suport a les persones afectades, als que van perdre la seva llar i als que lluiten en primera línia contra el foc, sovint en precarietat. condicions i posant en perill les seves vides. Estem amb tu”, ha destacat. Una onada d'incendis, va dir, hauria de ser un punt d'inflexió.

“Ho hem de dir amb claredat i sense por: els incendis són responsables perquè són fruit de l'abandonament, de la manca de prevenció i d'un model forestal que és una pólvora, són responsables dels que volen desprotegir el nostre entorn perquè uns quants poden fer negoci”, ha denunciat Pontón, des d'un BNG que, com a antídot, aposta per un camp viu i productiu, “ordenant el territori, desenvolupant un bosc multifuncional i prevenció, prevenció i prevenció”, sabent que la solució” no és d'un dia per l'altre".

La portaveu nacionalista, en aquest sentit, ha criticat que l'anunciada transició energètica ha resultat un fiasco per part de la UE i de l'Estat espanyol. “En aquests moments, aquesta suposada transició ecològica es concreta en mesures com omplir d'aerogeneradors totes les muntanyes i fons marins gallecs”, ha criticat contra el boom eòlic depredador a les antípodes de la proposta de desenvolupament d'un aerogenerador al servei de el país. I ha demanat serietat per lluitar contra el canvi climàtic, "no estem veient aquests dies, i any rere any, el que veuen per sobre nostre?"

L'energia al servei de la majoria

En la seva intervenció també ha fet referència a la corrupció emanada de Madrid, a l'últim episodi de les "Claugueres de l'Estat", a la monarquia corruptiva, a la "fuga" de Feijóo de la "ruïna" que va deixar a Galícia; al rearmament imposat pels EUA amb un augment de la despesa militar que el Bloc rebutja, és a la invasió russa d'Ucraïna, que Pontón va tornar a condemnar sense parar de reafirmar l'antiimperialisme i el pacifisme del BNG. "No més OTAN, no més bases, no més despesa militar", ha proclamat.

També ha cridat l'atenció que, en comptes de treballar per la pau, la UE adopta sancions que no aturen la guerra, "però castiguen els ciutadans europeus", ofegats pels preus, mentre una presa de multinacionals fa cua. Empresa pública d'energia gallega, tarifa elèctrica gallega i acabar amb la usura del lobby energètic que, proposa, ha de pagar més impostos, són les propostes a favor de la majoria social, el teixit productiu i les pimes.

Tots els refugiats compten

El líder del Bloc, que davant la situació actual ha abordat el context internacional, ha destacat que totes les vides importen, "i un món en què hi hagi refugiats de primera i segona no és decent". En aquest sentit, demana que s'investigui la matança de Melilla i reafirma el seu compromís amb un "Sàhara lliure".

Són molts els reptes que cal afrontar, ha subratllat, però el BNG està preparat perquè és una força cohesionada, il·lusionada, amb projecte i lideratge, "una organització amb l'experiència i la maduresa necessàries per liderar un nou temps per a Galícia" , i les eleccions municipals són el primer pas en aquesta direcció.

Per tal d'aconseguir aquest canvi real, Pontón allarga la mà a totes les persones que porten aquest país al cap i al cor, "perquè des d'aquella suma, des d'aquella unió de cada cop més gent, puguem construir la Galícia que volem i que ens mereixem Presentem-nos davant la ciutadania amb convicció, amb determinació, amb un projecte per millorar les seves vides i tindrem un gran resultat”.

Construir un món igualitari

En aquest sentit, la portaveu nacional va fer una crida des d'A Quintana. "Vull que agafeu un missatge clar d'aquest 25 de juliol: anem a totes, sense límits, perquè no volem posar límits al futur de Galícia", ha conclòs.

Pontón ha conclòs assegurant que estem davant del naixement d'un món nou, “multipolar, de nacions i pobles que volen controlar el seu destí i avançar sense submissió. Juguem endavant o enrere i volem apostar per un món igualitari, respectuós amb el medi ambient i feminista. El BNG vol participar en la construcció d'aquell nou món que ha de sorgir malgrat totes les resistències", ha conclòs, i ha subratllat que, a diferència d'altres, "el BNG només és responsable davant els gallecs, perquè Galícia és el nostre inici i el nostre final".

Generositat, humilitat, portes obertes

“Hem de sortir a guanyar una Galícia millor i per aconseguir-ho hem de ser molts i molts més i, en aquest camí, humilitat, generositat i tenir les portes obertes i la mà estesa a totes les persones que porten Galícia al seu caps i cors, en definitiva, arribant a més i més ciutadans i sectors. Aquesta és la nostra millor feina per a la defensa de Galícia: un BNG cada cop més fort, per donar resposta als reptes d'aquesta època”.

Després d'aquells quaranta anys, va dir en referència a la fundació l'any 1982, “avui ens trobem davant del BNG més sòlid i fort preparat per governar Galícia i construir un país amb futur. Hem nascut per transformar aquest país i construir una Galícia millor”, ha proclamat.

Després del discurs de la portaveu nacional, els milers d'assistents que s'havien amuntegat a la Praça da Quintana havien interpretat l'Himne Gallec en una cerimònia de l'acte central de l'organització, amb proclames de «Galícia lliure, poder popular» i crits d'independència. En la manifestació d’enguany hi ha hagut representants de moviments polítics i organitzacions independentistes independentistes dels Països Catalans, Euzkal-Herria, Bretanya, Escòcia i Palestina. Així com també, representacions d'organitzacions comunites de diversos estats