Maria del Mar Bonet i Alícia Casals reben la Medalla d’Honor 2022 de la Xarxa Vives d’Universitats

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha acollit aquest dimarts l’acte de lliurament de la Medalla d’Honor 2022 de la Xarxa Vives d’Universitats. Les guardonades en aquesta edició han estat l’enginyera industrial i informàtica Alícia Casals i la cantant i compositora Maria del Mar Bonet. L’acte ha congregat nombroses personalitats del món de la cultura, la recerca i la ciència. La representació institucional ha comptat amb la participació del director general d'Impacte Territorial i Social del Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Xavier Quinquillà, i del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company.

L’acte ha estat presidit pel president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la UAB, Javier Lafuente. L’enginyera Alícia Casals ha sigut la primera de les homenatjades en rebre la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives. El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Daniel Crespo, ha sigut l’encarregat de pronunciar-ne la laudatio, en què ha destacat el seu talent per l’enginyeria així com el seu compromís amb el sistema universitari. Crespo ha valorat el treball de Casals “com a referent internacional en docència, recerca i innovació tecnològica”, tot destacant els projectes i prototips de sistemes robotitzats d’ajut a discapacitats i a intervencions quirúrgiques, així com la intensa col·laboració internacional en totes les investigacions. “Sens dubte, Casals és una enginyera que posa la tecnologia al servei de les persones i un exemple i referent per moltes dones”, ha conclòs el rector de la UPC, universitat on Casals ha desenvolupat la major part de la seua carrera professional.



A continuació s’ha lliurat la Medalla d’Honor a la cantant i compositora Maria del Mar Bonet. En aquesta ocasió, la laudatio ha anat a càrrec de la rectora de la Universitat d’Alacant (UA), Amparo Navarro, qui s’ha mostrat notablement emocionada per lliurar aquesta distinció a l’artista. Navarro ha destacat la trajectòria de Bonet, de qui ha remarcat “l’estima i el respecte per la tradició i la cultura pròpies i el seu compromís cívic per un món millor”. A més, ha volgut homenatjar la cantant amb els versos del poeta valencià Vicent Andrés Estellés “has assumit la veu d’un poble, que és la veu del nostre poble”. Amb paraules d’agraïment ha conclós: “en la veu de Maria del Mar Bonet fan niu tots els blaus i tots els blancs de la mar Mediterrània”. Durant el discurs també ha recordat les intenses col·laboracions de l’artista amb referents musicals del territori com Lluís Llach, Raimon, Marina Rossell, Joan Manuel Serrat, Francesc Pi de la Serra o Al Tall. "Crec que la nostra llengua encara no està en el lloc on ha d'estar. I m'agradaria molt que els mitjans de comunicació formessin part d'aquest desig i ajudessin també la nostra llengua, que sempre està en aquest entremig entre el que ve de fora i el que es fa aquí", ha afegit la cantant en la seva intervenció.



En la cloenda, el president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la UAB, Javier Lafuente, ha insistit en la importància de “continuar treballant conjuntament i reforçar aliances entre els diferents territoris que compartim llengua i cultura”. Així mateix, Lafuente ha agraït a les dues homenatjades acceptar la distinció de la Medalla d’Honor en nom de les 22 universitats que conformen la Xarxa Vives, en reconeixement a la seua trajectòria i compromís amb el coneixement, la cultura i la societat.