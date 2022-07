Melilla

La CUP Tarragona vol que el Ple es posicioni sobre els fets de Melilla

La Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona porta al Consell Plenari la violència policial espanyola i marroquina que va tenir lloc a la tanca de Melilla el passat 24 de juny i que va acabar amb 37 morts. Ho fan en format de moció i volen que l’Ajuntament condemni els fets, així com la resposta per part del govern espanyol i que en demani una investigació.

La portaveu del Grup Municipal de la CUP, Eva Miguel, ha explicat que fets com els del passat 24 de juny “no són esdeveniments nous, però sí que s'han vist incrementats com a conseqüència de l'últim acord entre el Govern espanyol i Marroc”, on l’estat espanyol “va abandonar la seva històrica neutralitat respecte al conflicte del Sàhara Occidental i la defensa del dret a l’autodeterminació”.

Entre els acords de la moció també hi ha que el consistori insti a garantir la seguretat i protecció dels drets humans de les persones que han aconseguit arribar a Melilla “i de les més de 1000 persones que s'han quedat al territori marroquí”, a més d’insistir en la necessitat de derogar la Llei d’estrangeria.