LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP presenta una alternativa d’implantació de plaques fotovoltaiques per generació elèctrica en autopistes, autovies i vies ràpides

La CUP no es vol quedar amb les mans plegades després de l’aprovació, fa uns mesos del DL 24/2021, i més recentment del DL 5/2022, ha suposat la modificació del DL 16/2019, sense que hagi millorat la forma d’implantació de les renovables al territori, empitjorant-ne la situació i actuant d’element desmobilitzador.

Per això avui el diputat gironí i president de la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament, Dani Cornellà, ha reiniciat els contactes amb totes les assemblees de les comarques gironines de la candidatura per reprendre la campanya SÍ A LES RENOVABLES, SALVEM EL TERRITORI, per mitjà de la presentació dels resultats d’un informe sobre sobre el potencial de generació elèctrica amb fotovoltaica a l’AP7, redactat per Sergi Saladié i Lluís Salvat.

Les conclusions d’aquest apunten que només ocupant una superfície de sòl de l’AP7 del 24,1% amb plaques fotovoltaiques generadores d’electricitat es podria generar el 4,4% del consum mitjà anual de Catalunya d’energia elèctrica. A més, si s’utilitzéssin pèrgoles o falsos sostres, per duplicar la superfície d’instal·lació es podria arribar a cobrir fins el 7,3% del consum elèctric del Principat.

Amb aquest estudi el diputat Dani Cornellà ha dit que “ la CUP vol demostrar que un altre model d’implantació de les energies renovables és possible, presentant una proposta viable i realista que aprofita espais ja alterats per l’activitat humana, minimitzant, així, l’ocupació innecessària del territori, a més de fer-ho en zones pròximes als centres de màxim consum energètic”.

Cal remarcar que aquests resultats obtinguts a l’AP7 són extrapolaples a la xarxa de vies d’alta capacitat que tenim, arribant a poder-se produir gairebé el 21% de l’energia elèctrica consumida per fonts renovables. L’estudi afegeix que si es tenen en compte les teulades útils d’edificacions aquest percentatge arribaria a cobrir el 73%.

El diputat te previst presentar els resultats d’aquest estudi arreu del territori, reunint-se amb ajuntaments, plataformes i entitats ecologistes amb l’objectiu de fer front comú contra la implantació de les macrocentrals solars i fotovoltaiques en zones rurals i poc habitades i allunyades dels centres de major consum elèctric i seguir treballant per una veritable transició energètica.