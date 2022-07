Lluita institucional

El veïnat de Valls podrà accedir a les localitats reservades al Balcó de l’Ajuntament

A principis de mes, la CUP de Valls va exposar a través dels seus canals de comunicació i a la premsa que posava a disposició de la ciutadania les tres localitats que se segueixen reservant per a les regidores al Balcó de l’Ajuntament tot i no fer-ne ús.

A la darrera Junta de Portaveus, l’Equip de Govern - després de veure la nostra proposta - ens va comunicar que el protocol actual es modificarà per tal que el màxim de ciutadans puguin gaudir d’aquest lloc privilegiat.

Per aquest motiu, abans de cada esdeveniment es preguntarà a tots i cadascun dels regidors de l ‘Ajuntament si tenen previst fer ús del seu privilegi. En cas que no vulguin, a més del sorteig inicial de vuit places oficiat per l’Ajuntament, s’agafaran persones que ocupin els llocs suplents d’aquesta llista.

A la pràctica, la CUP posa les seves tres places a disposició del sorteig que es fa des del consistori: com que per norma general no assistirem al Balcó de l’Ajuntament, sempre s’acabaran sortejant, com a mínim, onze places.

La formació valora positivament que la nostra idea hagi servit perquè l'equip de govern apropi més l'Ajuntament a la ciutadania.