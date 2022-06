La CUP Mollet demana mesures urgents per millorar la lluita contra el foc

La CUP Mollet ha instat a l’ajuntament de Mollet a prendre mesures pràctiques i urgents per a millorar la prevenció i la lluita contra els incendis forestalsmolt especialment davant la forta pujada de temperatures i l’arribada de la revetlla de Sant Joan.

L’assemblea molletana ha recordat que estem davant del que “serà una temporada d’estiu tràgica, amb una autèntica onada d’incendis al territori, com ja demostra el fet que durant aquesta setmana passada s’hagin detectat més de dos-cents de diferents orígens i magnituds” .

Per Xavi Herrera, portaveu de la CUP Mollet, “les administracions any, rere any, continuen fent tard, perquè els incendis s’apaguen realment a l’hivern, practicant polítiques preventives, de neteja, protecció i de millora dels recursos humans i materials dels cossos que han d’enfrontar-se als focs”.

Herrera ha criticat que “els cossos de bombers, bombers voluntaris i agents rurals, segueixin suportant unes condicions laborals i materials indignes per uns professionals que es juguen les seves vides en primera línia. Els mandataris autonòmics i municipals només se’n recorden d’ells quan el foc crema, però els obliden ràpidament i ignoren la seves demandes quan la indignació es transforma en conflictes laborals que es van enquistant”.

El portaveu de la CUP Mollet ha reclamat també “més atenció per les associacions de voluntaris de les ADF i de Protecció Civil, que pel seu coneixement del territori i la seva agilitat de desplegament, juguen també un paper molt important en la primera fase de prevenció, detecció i resposta ràpida”. “No pot ser que l’ADF de Gallecs s’hagi hagut de dissoldre per integrar-se a una altra, per manca de suport municipal i que els voluntaris de Protecció Civil de Mollet, no disposin d’un kit anti-incendis de primera resposta per a situacions abordables. Cal posar en valor i donar suport amb fets al treball que fan aquestes persones voluntàries”. Ha conclòs Herrera.