Escepticisme sobre l’anunci d’obres de millora integral del tren Alcoi-Xàtiva

Davant del comunicat d’ADIF (Administració d’Infraestructures Ferroviàries) que informa que projecta una inversió de 150 milions d’euros en la millora integral de la línia Alcoi-Xàtiva i de les declaracions de l’alcalde d’Alcoi anunciant que les obres podrien licitar-se en 2023, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció vol expressar el seu escepticisme.

El col·lectiu ecologista fonamenta la seua incredulitat en la poca pressa que ha tingut ADIF durant la fase de redacció dels projectes d’obres de millora de la línia, que demostra un escàs compromís en la potenciació del nostre tren.

Així, mentre que el ministre de Foment va anunciar en febrer de 2019 la imminent licitació del contracte de redacció dels projectes de millora dels trams Alcoi-Ontinyent i Ontinyent-Xàtiva, a hores d’ara les empreses adjudicatàries encara no han finalitzat i presentat eixos projectes.

L’escassa diligència d’ADIF a l’hora de dur a terme els tràmits de la licitació ha suposat endarreriments incomprensibles:

el ministre va anunciar que la licitació dels contractes de redacció dels projectes tindria lloc en abril de 2019, però el fet és que no es van licitar fins desembre de 2019 (tram Alcoi-Ontinyent) i gener de 2020 (tram Ontinyent-Xàtiva);

una volta licitats, ADIF va tardar encara 10 mesos més per a formalitzar l’adjudicació dels contractes, que va tindre lloc en octubre de 2020 i febrer de 2021 respectivament;

els terminis d’execució establits en els contractes eren de 12 mesos, però finalment s’han ampliat amb l’excusa d’una «falta d’encarregats de treballs per a la realització de la campanya geotècnica del projecte».

La realitat és que si no s’haguera produït cap retard en la redacció dels projectes, estos podrien haver estat ja en poder d’ADIF des de finals de 2020 o primers mesos de 2021, però el fet és que no arribaran fins al tercer i quart trimestre d’enguany.

Per a La Carrasca-Ecologistes en Acció, esta experiència no convida a l’optimisme: «Si en la fase de redacció dels projectes d’obres els retards han sigut escandalosos, la fase de la licitació i execució de les obres, molt més costosa, pot ser encara pitjor». I el mateix ha ocorregut amb la instal·lació del sistema de Bloqueig d’Alliberament Automàtic en Via Única (BLAU), anunciat per ADIF en desembre de 2018, com si fóra una obra imminent, i que 3 anys i mig més tard encara no s’ha acabat.

Per això, demanen menys triomfalisme, que sona massa a propaganda preelectoral, i més exigir al Ministeri de Transports que no permeta més demores, ni d’ADIF, ni de les empreses adjudicatàries.

El grup ecologista manifesta que «res els agradaria més que equivocar-se i vore les obres en marxa en 2024, però molt haurà de canviar l’actitut del Govern espanyol perquè això siga realitat. Sense dubte, la pressió social pot ajudar a accelerar el procés, especialment si els ajuntaments afectats assumeixen el tema com a una prioritat i reclamen les millores que el nostre tren necessita.»

Així mateix, defensa que no es pot posposar més la recuperació dels horaris previs a la pandèmia, que consideren que ja eren insuficients: «No és ni tan sols una millora, sinó recuperar-nos d’una retallada que ja no té cap justificació. No es pot permetre que el servei de tren decaiga més mentre esperem que arribe eixa inversió repetidament anunciada».

Cronologia de la redacció dels dos projectes:

Projecte per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi

26/02/2019 El ministre de Foment, José Luis Ábalos, afirma que el Pla de Rodalies de València manté l’impuls amb, entre d’altres actuacions, la renovació de via Xàtiva-Alcoi i anuncia que la redacció del projecte es licitarà en abril de 2019.

03/12/2019 Es publica al BOE l’anunci d’Administració d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) de licitació de la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi.

09/09/2020 Acord d’adjudicació del contracte de la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi. Empresa adjudicatària: TPF Getinsa Euroestudios SL. Import de l’adjudicació: 568.344,22 € (IVA inclòs). Termini d’execució: 12 mesos.

29/09/2020 Comunicat de premsa d’ADIF: «Adif adjudica la redacción del proyecto de renovación de vía entre las estaciones de Ontinyent y Alcoi»

26/10/2020 Es publica al BOE l’anunci d’ADIF de formalització del contracte per a la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi.

07/11/2021 Finalitza el termini previst per a la finalització de la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi.

24/02/2022 La Carrasca-Ecologistes en Acció sol·licita a ADIF que informe de la data de finalització del termini d’execució del contracte, de la data en què s’ha produït el lliurament del projecte constructiu i, en cas contrari, que informe dels motius de l’endarreriment, de les resolucions adoptades al respecte i de les previsions per a la finalització de la redacció.

04/04/2022 La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta una reclamació al Consell de Transparència i Bon Govern per la falta de resposta per part d’ADIF a la petició d’informació (el termini legal de contestació era d’un mes).

11/04/2022 ADIF contesta la petició d’informació de La Carrasca-Ecologistes en Acció. Comunica que en octubre de 2021 va ampliar a Getinsa Euroestudios SL el termini d’execució, que va ser incrementat en 6 mesos. La nova data de finalització va passar a ser el 07/05/2022. Segons l’informe d’aprovació de l’ampliació del termini, el motiu és «la falta de encargados de trabajos para la realización de la campaña geotécnica del proyecto, hito imprescindible para desarrollar la redacción del mismo». ADIF va considerar que l’endarreriment no era per causa imputable al contractista.

Així mateix, ADIF indica que està prevista una segona ampliació del termini, per la qual cosa la previsió de finalització és el quart trimestre de 2022.

14/05/2022 La Carrasca-Ecologistes en Acció sol·licita a ADIF que informe si s’ha produït eixa segona ampliació, que indique els motius, facilite còpia de les resolucions adoptades al respecte i comunique les previsions per al lliurament del projecte constructiu.

13/06/2022 Comunicat de premsa d’ADIF que afirma que la redacció dels projectes de modernització integral de la línia estan molt avançats (no diu que han passat ja 3 anys i quasi 4 mesos des que el ministre de Foment va anunciar la licitació de la redacció dels projectes, ni que s’han acumulat els retards en la licitació, en l’adjudicació i, ara, en la redacció).

14/06/2022 ADIF encara no ha contestat la petició d’informació de 14/05/2022 de La Carrasca-Ecologistes en Acció.

Projecte per a la renovació del tram de via entre Xàtiva i Ontinyent

26/02/2019 El ministre de Foment, José Luis Ábalos, afirma que el Pla de Rodalies de València manté l’impuls amb, entre d’altres actuacions, la renovació de via Xàtiva-Alcoi i anuncia que la redacció del projecte es licitarà en abril de 2019.

13/01/2020 Comunicat de premsa d’ADIF: «Adif licita la redacción del proyecto de renovación de vía entre las estaciones de Xàtiva y Ontinyent».

30/01/2020 Es publica al BOE l’anunci d’ADIF de licitació de la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Xàtiva i Ontinyent.

01/12/2020 Resolució d’adjudicació del contracte de la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Xàtiva i Ontinyent. Empresa adjudicatària: Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU. Import de l’adjudicació: 685.828,36 € (IVA inclòs). Termini d’execució: 12 mesos.

12/02/2021 Es publica al BOE l’anunci d’ADIF de formalització del contracte per a la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi.

12/02/2022 Finalitza el termini previst per a la finalització de la redacció del projecte constructiu per a la renovació del tram de via entre Ontinyent i Alcoi.

24/02/2022 La Carrasca-Ecologistes en Acció sol•licita a ADIF que informe de la data de finalització del termini d’execució del contracte, de la data en què s’ha produït el lliurament del projecte constructiu i, en cas contrari, que informe dels motius de l’endarreriment, de les resolucions adoptades al respecte i de les previsions per a la finalització de la redacció.

04/04/2022 La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta una reclamació al Consell de Transparència i Bon Govern per la falta de resposta per part d’ADIF a la petició d’informació (el termini legal de contestació era d’un mes).

11/04/2022 ADIF contesta la petició d’informació de La Carrasca-Ecologistes en Acció. Comunica que en gener de 2022 va ampliar a Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU el termini d’execució, que va ser incrementat en 6 mesos. La nova data de finalització va passar a ser el 12/08/2022. Segons l’informe d’aprovació de l’ampliació del termini, el motiu és «la falta de encargados de trabajos para la realización de la campaña geotécnica del proyecto, hito imprescindible para desarrollar la redacción del mismo». ADIF va considerar que l’endarreriment no era per causa imputable al contractista.

13/06/2022 Comunicat de premsa d’ADIF que afirma que la redacció dels projectes de modernització integral de la línia estan molt avançats (no diu que han passat ja 3 anys i quasi 4 mesos des que el ministre de Foment va anunciar la licitació de la redacció dels projectes, ni que s’han acumulat els retards en la licitació, en l’adjudicació i, ara, en la redacció).