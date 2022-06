Campanya perquè la nova Llei de consum de les Illes garantesqui el català

L'any passat, el Govern de les Illes Balears va presentar l'avantprojecte d'una nova Llei de consum que pretenia superar la legislació de Bauzá i reconèixer altre cop els drets lingüístics dels catalanoparlants. Tanmateix, la proposta no revertia del tot l'atac del Partit Popular, atès que no recuperava la possibilitat de ser atès en català ni la de rebre les informacions en la retolació fixa en català. Això no obstant, sí que incorporava alguns drets lingüístics nous, com el de rebre en català els documents d'oferta, els contractes o les instruccions i el de disposar de la informació de l'etiquetatge dels productes locals, tradicionals o protegits, en català.

Per a Plataforma per la Llengua, els drets dels catalanoparlants reconeguts a la Llei de normalització lingüística no poden ser garantits si no s'aprova de manera urgent una nova Llei de consum que els faci efectius. La legislatura entra a la recta final (acaba el 2023) i, per tant, és necessari de fer pressió als partits perquè facin via a tramitar-la i a aprovar-la. No obstant això, l'avantprojecte de llei és insuficient i no permet que els ciutadans de les Balears tenguin els mateixos drets que les altres comunitats lingüístiques mitjanes d'Europa. De fet, pel que fa a l'atenció oral i escrita, quedaríem amb manco drets que els catalanoparlants de Catalunya i el País Valencià, els parlants de gallec a Galícia o els parlants d'eusquera al País Basc.

Per a convèncer de la necessitat de fer més ambiciosa la llei, el portal "Siguem consumidors de primera" recull arguments com ara que "és normal regular l'activitat de les empreses per a afavorir el benestar dels consumidors", que "fixar drets lingüístics dels consumidors és constitucional" o que convé "corregir la pràctica empresarial d'excloure el català, imposada per la legislació franquista". A més, per a demostrar que és possible, el web posa d'exemple que al Canadà la majoria de productes s'etiqueten tant en anglès com en francès, tot i no ser en zones francòfones, o que, per llei, a Suïssa, segons la llengua pròpia de cada zona, els productes han d'estar etiquetats en alemany, francès o italià.