Repressió

Actes de final de campanya de recollida de signatures per la llibertat de Lola López

El Comitè de suport Lola ha organitzat actes a Barcelona i Granollers per demanar la Llibertat de Lola López, "presonera política catalana i combaten basca". Actualment és la dona presa política que acumula més anys de presó i la presa política de més edat de l’estat espanyol.

L'acte a Barcelona serà el proper 17 de juny a les 19h a la sala d’actes de les Cotxeres de Sants i a Granollers, el dia 18 a les 18h a l’Anònims de Granollers (c. Ricomà 57, Granollers). Comptaran amb la participació de Rafael Calderon i Iñaki Sugadi – ex i actual advocat de la Lola, un membre del Comitè de suport a les preses de Durango i un membre del Comitè de suport a la Lola de Granollers.

La Lola, veïna de Granollers i presonera política, va començar a lluitar políticament en la seva joventut. Als anys 70 va prendre partit per la classe treballadora i per l’autodeterminació dels pobles, va començar a militar al PCE(i) i va ser empresonada des del 1980 al 1988.

Mai no ha deixat d’interessar-se, d’analitzar i de participar en les lluites que pensava justes. Va ser empresonada de nou l’any 2001 a França.

Recentment ha estat traslladada a Logroño, presó mixta en la qual compleix condemna. Desconeixem encara en quin règim estarà, ja que en l’última presó, la Lola estava en règim de segon grau i en mòdul de respecte. Aquest 2021, la Lola ha complert 70 anys, dels quals més de 30 els ha passat en diferents presons.

Actualment es la dona presa política de més edat de tot l’Estat espanyol i la dona presa política que porta més anys en presons. Cal tenir clar que la llibertat dels presoners i presoneres polítiques és una lluita importantíssima, però també sabem que això no ho resolt tot en si mateix, cal resoldre el problema polític que els ha portat a la presó.

Perquè si surten i la lluita continua, els tornaran a detenir a ells o a altres lluitadors i lluitadores. Què es pot fer per la Lola i la resta de presoneres i presoners polítics? Doncs, primer, escriure’ls. Informar-los del que passa a tot arreu; dels canvis que hi ha als carrers, als barris; visitar-los; denunciar arreu la situació en què es troben i fer mobilitzacions mostrant que no hi som tots, ni totes, que falten les presoneres i els presoners, que falta la Lola!.

Col·laboreu en la campanya per la LLIBERTAT IMMEDIATA de LOLA ! Signeu i denunciem arreu la seva situació.

Informeu-vos en el Blog: comitesuportlola.sport.blog – Twitter: @Comite_Lola – Facebook: @ComiteSuportLola

Podeu escriure la Lola a:

DOLORES LÓPEZ RESINA

C.P. LOGROÑO

Camino Calleja Vieja 200

26006 LOGROÑO