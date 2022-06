Socarrats

315 anys de la crema de Xàtiva per les tropes de Felip V

El 19 de juny de 1707, Felip V va ordenar incendiar la ciutat, posteriorment els seus camps van ser sembrats amb sal per a condemnar-la a la pobresa, i finalment va canviar el seu nom pel de Colonia Nueva de San Phelipe". Ho va fer a causa de la resistència que es va trobar.

La ciutat després de l'incendi va passar de 12.000 habitants a només 400, i va tardar quasi 80 anys a tornar al mateix nivell demogràfic; el nom de Xàtiva va tornar amb les Corts de Cadis, més d’un segle després, en 1812. Però no va ser fins a 1940 quan la ciutat va assenyalar al culpable de la seua ignomínia. Aquell any, segons expliquen la majoria de cròniques, el director del Museu del Almodí va posar de cap per avall el quadre de Felip V, un quadre pintat per l’artista local Josep Amorós en 1719 per encàrrec del govern local al vigent rei. A més va encomanar que així romanguera la imatge del rei incendiari fins que un monarca successor seu demanara tres vegades perdó pels successos davant del quadre.

