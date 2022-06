Repressió

11 persones s'enfronten a un total de 58 anys de presó i 40.000€ de multa per manifestar-se contra la detenció de Puigdemont a Alemanya

L'advocat d'alguns dels onze encausats per la protesta del 25 de març de 2018 davant la subdelegació del govern espanyol a Lleida contra la detenció de Carles Puigdemont, Josep Maria Pocino, denuncia "persecució ideològica". A 10 dels encausats els hi demanen 5 anys i 3 mesos de presó, mentre a PabloHasel, que actualment es troba al Centre Penitenciari de Ponent, li demanen 5 anys i 9 mesos. En cas de ser condemnats, podria passar més de 10 anys empresonat. És per això, que iniciem aquesta campanya de pressió i de solidaritat amb les encausades per conquerir la seva absolució, que també és la nostra. Assumim que és un atac col·lectiu, i respondrem col·lectivament.

Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, també s'ha pogut escoltar la veu del raper Valtònyc i de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Valtònyc ha denunciat que es vulgui condemnar algú per manifestar-se, que la pena que demana la fiscalia sigui tan "desmesurada" i ha animat la gent a sortir al carrer per denunciar-ho. Per la seva banda, Puigdemont ha lamentat que els 11 encausats són l'exemple que "la repressió continua" i que l'estat espanyol "no busca justícia, sinó que busca venjança".

Una noia de la plataforma ha llegit una carta escrita per Pablo Hasel, que també està encausat, en què considera que es fan "muntatges escandalosos que busquen desmobilitzar-nos" i que cal "una resposta contundent". "Multipliquem la solidaritat i la lluita perquè ens hi va la llibertat", ha acabat.