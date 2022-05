Alternativa al Jocs

Presenten "L'Alternativa per un Pirineu Viu" amb 11 propostes per debatre al Pirineu

Vol esdevenir una eina de debat amb propostes que reverteixin la precarietat, el despoblament i el monocultiu turístic

Les organitzacions de l’Esquerra Independentista del Pirineu (Arran, CUP, Endavant i COS) en roda de premsa avui a la Seu d’Urgell han presentat L'Alternativa per un Pirineu Viu, una proposta oberta s’explicarà per debatre i enriquir-la i aterrar què significa un Pirineu Viu. Hi han participat la Xènia Antona, regidora de la CUP a la Seu i militant d’Endavant, i la Núria Sauquillo, militant de la CUP de la Vall Fosca, acompanyades de representants de la resta d’organitzacions.

Antona ha explicat el context d’on sorgeix la proposta, en un Pirineu marcat pel despoblament i la destrucció del teixit econòmic en favor del monocultiu turístic, la temporalitat i la precarietat. També ha posat en valor la mobilització del passat 15 de maig contra els Jocs Olímpics, que ha qualificat de les més gran de la història del Pirineu i de la la lluita contra l’olimpisme, raó per la qual aquestes organitzacions han cregut que era el moment de sentar les bases per construir, entre totes, una alternativa a l’actual model esgotat.

Per la seva banda, Sauquillo ha desenvolupat els 11 punts del programa, que ha agrupat en la gestió pública dels recursos naturals i energètics, la diversificació econòmica, la defensa dels drets, la promoció de la cultura i l’aposta per enfortir i territorialitzar els serveis públics.

Pel que fa a la gestió pública de recursos naturals destaca la recuperació de les concessions de les centrals hidroelèctriques i fomentar la gestió dels boscos. En l’aposta per la diversificació econòmica destaca l’impuls del primari i la creació de petita indústria pública lligada a la transformació de productes locals.

Pel que fa a drets, Sauquillo ha presentat una bateria de mesures per dignificar la vellesa i garantir els drets universals a la salut, educació i habitatge a tots els pobles. Ha reivindicat una programació cultural estable i que posi al centre artistes i públic local. Alhora, el programa presentat posa sobre la taula la necessitat de construir la Vegueria com a mecanisme administratiu per a prendre les decisions des del territori.

Per l’Esquerra Independentista el programa presentat ha de ser la brúixola per a avançar cap a una alternativa al model actual fallit del turisme de masses, la neu i el totxo que el Jocs només faran allargar. Consideren que hi ha alternativa i que ara és el moment de construir-la juntes i d’impulsar-la.