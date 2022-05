Per la República

Més de 25.000 persones participen a la consulta popular sobre Monarquia o República a la nació

Dissabte passat, la Plataforma Popular Monarquia o República va dur a terme una consulta popular a tot l'Estat Espanyol en 724 punts de votació. Al Països Catalans han estat un total de 239 punts: 159 a Catalunya, 61 al País Valencià i 19 a les Illes amb una participació de 25.128 persones.

A Catalunya, 15.599 persones van participar, 15.029 van votar a favor de la República, 448 per la Monarquia i 122 vots en blanc o nuls. Al País València 8.232 van participar, 7.583 ho van fer la República, 571 per la Monarquia i 58 vots nuls o en blanc i a les Illes, 1.317, dels quals 1.175 per la República, 127 per la Monarquia i 15 nuls o en blanc.

Al conjunt de l'Estat espanyol, amb una participació de 81.617, el 93% ho van fer per la República i el 6% per la Monarquia.