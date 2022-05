Català

La Fúmiga, Roba Estesa i Buhos, caps de cartell del Meridiana Rock 2022

Plataforma per la Llengua celebrarà el pròxim divendres 13 de maig la tercera edició del Meridiana Rock, un festival al districte de Nou Barris coincidint amb la Festa Major del barri de Porta. La productora de Canet Rock Sunmusic BCN s'alia novament amb l'ONG del català per impulsar un concert amb un cartell de primer nivell. Buhos, Roba Estesa i els valencians La Fúmiga seran els caps de cartell d’un acte que comptarà també amb artistes de primer nivell com Flashy Ice Cream, Infumables, Nel·lo C i Dj OGT.



Seguint l'estela de l'edició anterior, des de les 18 h i fins a les 2 h el Parc de Can Dragó de Nou Barris s’omplirà de música en català en un territori històricament exclòs de la centralitat cultural tradicional de Barcelona. És per aquest motiu que el festival és d’accés lliure, per tal de democratitzar la cultura promovent la llengua així com incentivar l'accés i la participació dels joves en un projecte cultural amb la col·laboració d'entitats veïnals, persones nouvingudes i associacions del districte.

Els joves del barri també seran protagonistes del Meridiana Rock



Entre els concerts també hi hauran sorpreses sorpreses: comptarem amb el sorteig d'entrades per al Canet Rock amb els influenciadors Laura Grau i Marc Lesan i la projecció de "Ben Amunt", el videoclip dels alumnes de l'Institut Flos i Calcat de Porta en el marc dels tallers de rap en català dinamitzats pel cantant de música urbana Nel·lo C, un dels músics del festival. A més, hi haurà diverses paradetes de menjar, begudes i marxandatge en un acte que en la seva tercera edició es consolida com una de les cites musicals de referència en aquest districte barceloní.