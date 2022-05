Comunicat del Col·lectiu Guilleries (núm. 143)

L'ex màxim cap del CNP, el totpoderós DAO (Director Adjunto Operativo), Eugenio Pino, a les ordres del fasciós i ultracatòlic exministre Fernández Díaz, fou condemnat ahir pel TSJM a una ridícula pena de presó d'1 any (recordem que els presos polítics catalans ho van ser a fins a 13 anys sense haver comès cap delicte) per haver facilitat un llapis de memòria amb dades personals i empresarials de la família Pujol (d'origen il·lícit i que, segons va afirmar, va trobar-se per sorpresa a un calaix del seu despatx) al CNI, a la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales del CNP) i al JCI núm. 5 del tribunal succesor del Tribunal de Orden Público franquista.

Casualment, un dels fill de la família Pujol havia patit, amb anterioritat a l'"aparició mariana" del pen al despatx del llavors DAO, una criminal intromissió a la seva vivenda per part de persones desconegudes, enduent-se com a botí, no objectes de valor, sinó estris electrònics i informàtics, entre ells l'esmentat pen.

I també casualment, la investigació policial duta a terme per la policia nacional de Catalunya va poder revelar empremtes d'un dels autors materials, coincident amb l'empremta trobada en un altre domicili aplanat, amb les mateixes característiques i objectius, i corresponent a una persona que no ha pogut ser identificada, però que com sembla obvi tot apunta que es tractaria d'un mercenari al servei de les clavegueres de l'Estat espanyol.

Per altra banda, fa pocs dies es feien públiques les converses entre un altre sinistre excomissari del CNP i empresari d'afers parapolicials, empresonat durant més de 3 anys, José Manuel Villarejo, i el número 2 del Ministerio del Interior, quan aquest estava encapçalat pel que posava medalles policials a verges, abans esmentat, en les que es palesava un infame pla urdit per la Moncloa (Algú pot creure que el Presidente no en tenia coneixement ?).

Aquest pla que es va portar a la pràctica consistia en la filtració a la premsa del règim d'informes falsos elaborats per policies espanyols corruptes i publicats durant la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012, amb l'evident finalitat d'alterar el comportament electoral de la ciutadania intentant que deixessin de votar el partit i els líders implicats en els "inventats escàndols".

Com a bones notícies dels darrers dies volem destacar la denegació definitiva per part de la Justícia belga de l'entrega sol·licitada pel Regne d'Espanya del músic i activista independentista Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, pels delictes d'amenaces, injúries al Rei i enaltiment del terrorisme, que la malaltissa i filofranquista justícia espanyola veia en la lletra de les seves cançons, així com l'absolució del jove militant independentista molletenc Brian Bartés, a qui la fiscalia espanyola demanava sis anys de presó.

Ens alegrem molt per ells i els agraïm la seva heroica lluita, al costat de molts altres ciutadans, per la independència del nostre país, recordant també i honorant els molts altres que han estat perseguits, condemnats i fins i tot empresonats, com el cas del també raper lleidatà Pablo Hasel.

Emplacem a tothom a deixar de qualificar l'Estat espanyol com a democràcia de baixa qualitat i anomenar-la com el que és: un estat autoritari sense pal·liatius. Els fets esmentats i altres posats de relleu en altres comunicats no són propis d'una democràcia.

Una vegada més exigim també que el cos de Mossos trenqui totalment les relacions de cortesia i protocol amb les forces d'ocupació que tants comportaments antidemocràtics porta a terme, i que les úniques relacions que es mantinguin d'ara en endavant siguin estrictament tècniques i operatives en actuacions conjuntes obligades per la prestació del millor servei a la ciutadania i en règim d'igualtat.

Com també exigim als partits polítics que diuen ser independentistes que acabin d'una vegada per totes la col·laboració amb l'estat enemic, que només fa que allunyar-nos de la consecució de l'objectiu que la majoria de la ciutadania els va mandatar a les darreres eleccions: la independència de Catalunya del podrit Estat espanyol.

ELS MOSSOS D'ESQUADRA DEFENSAREM LES INSTITUCIONS CATALANES I VETLLAREM PER GARANTIR ELS DRETS I LES LLIBERTATS DELS NOSTRES CONCIUTADANS. TAMBÉ EXIGIM EL RETORN A CASA DELS EXILIATS, EL FINAL DE LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT ESPANYOL, INCLOENT-HI L'ESPIONATGE IL·LEGAL, I LA CULMINACIÓ DE LA INDEPENDÈNCIA VOTADA PER LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA.

Guilleries, 21 de maig de 2022.